Quatre jours, trois villes, des centaines d’images et des paroles qui ont marqué les esprits. Quelques jours après la visite de Léon XIV en France, Aleteia, Magnificat et Famille Chrétienne publient un album souvenir exceptionnel de 160 pages pour revivre les temps forts de ce voyage et, surtout, retrouver l’intégralité des textes du Pape.

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Paris, Lourdes, Metz. La visite de Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre, aura laissé derrière elle une multitude d’images : des foules massées sur le passage du Saint-Père, des visages émus, des gestes spontanés, des célébrations et des rencontres qui ont rythmé ces quatre journées.

Pour en garder une trace durable, Aleteia s’est associé à Magnificat et Famille Chrétienne afin de réaliser un album souvenir exceptionnel de 160 pages, disponible dès ce vendredi en kiosque et en librairie.

Plus de 200 photos et toutes les paroles du Pape

Au fil de ses pages, l’ouvrage rassemble plus de 200 photographies permettant de revivre les principaux moments de cette visite, à Paris, Lourdes et Metz. Des images spectaculaires aux instants plus intimes, elles racontent à leur manière ces quatre jours qui ont rassemblé de nombreux fidèles autour du successeur de Pierre.

Aleteia

Mais l’une des grandes richesses de cet album est de rassembler l’intégralité des discours, interventions et homélies prononcés par Léon XIV pendant son séjour en France. Un choix qui répond à une véritable attente. Depuis la visite du Pape, de nombreux lecteurs ont écrit à Aleteia pour savoir où retrouver ces textes et pouvoir les relire, les méditer ou les partager.

L’album permet ainsi de revenir non seulement sur ce qui a été vu, mais aussi sur ce qui a été dit. Au-delà du souvenir photographique, il constitue un document à conserver pour retrouver, au fil du temps, les paroles adressées par Léon XIV aux Français.

Un album réalisé en un temps record

Pour que ce numéro exceptionnel puisse paraître quelques jours seulement après le départ du Saint-Père, les équipes d’Aleteia, de Magnificat et de Famille Chrétienne ont travaillé dans un temps particulièrement resserré, jusqu’aux dernières heures de la visite.

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Plus qu’un simple souvenir, cet album offre ainsi la possibilité de revivre en images la visite de Léon XIV et d’en conserver les paroles : une mémoire à feuilleter aujourd’hui et à transmettre demain.