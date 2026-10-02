Chaque 3 octobre, veille de la montée au ciel de saint François d’Assise, les Franciscains du monde entier organisent une veillée appelée le Transitus. À Paris cette année, pour fêter les 800 ans de sa montée au ciel, le diocèse organise une veillée spéciale à Saint-Germain-l'Auxerrois, où de nombreux jeunes sont attendus.

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Le grand saint d’Assise est fêté chaque année le 4 octobre, mais les Franciscains le fêtent également la veille, le 3, à travers une cérémonie appelée le Transitus. Transitus ? "C’est l’action de franchir un passage, d’aller plus loin, dans le cas de saint François, c’est de retrouver sa sœur, la mort", explique à Aleteia le frère Miki du couvent de Paris dans le XIVème arrondissement. "François ne subit pas la mort, il ne se contente pas de la vivre comme les autres moments de son existence, il la célèbre comme l’accomplissement de sa vocation. Pour lui, comme pour nous, la mort n’est pas un acte improvisé mais elle se célèbre. D'où notre office liturgique spécifique, que nous lui consacrons chaque 3 octobre au soir, dans toutes nos communautés, partout dans le monde", reprend le frère, qui a intégré l'ordre il y a près de 26 ans. "À travers des hymnes, des psaumes et la Parole de Dieu, nous nous rappelons, comment, dans l’espérance, notre fondateur a vécu sa mort. Il n’y a pas de vie chrétienne sans espérance. Elle est cette inclination du cœur par laquelle le Seigneur nous dispose à attendre, avec confiance, tout ce qu’il nous a promis. Elle n’est pas une utopie mais le moteur d’une vie réussie."

En cette année 2026, l’Église universelle célèbre le 800e anniversaire de la mort de saint François d’Assise. À cette occasion, le pape Léon XIV a proclamé un Jubilé exceptionnel qui s’étend du 10 janvier 2026 au 10 janvier 2027. Tous les fidèles sont invités à suivre l’exemple du Poverello et à approfondir leur foi à la lumière de la miséricorde divine.

Transitus à Saint-Germain-l’Auxerrois