Petite victoire pour l’Enseignement catholique de Lyon

La Métropole de Lyon a adopté le 28 septembre deux délibérations qui revalorisent le forfait d'externat des collèges privés sous contrat. Cela met fin au contentieux engagé par l'Union interdépartementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UNIOGEC) devant le tribunal administratif après une coupe drastique décidée pour 2026.

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Un juste retour des choses. Le Conseil de la Métropole de Lyon a adopté, lundi 28 septembre, deux délibérations qui revalorisent le forfait d'externat versé aux collèges privés sous contrat d'association. Des décisions qui mettent un terme au contentieux engagé en décembre 2025 par l'Union interdépartementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UNIOGEC) devant le tribunal administratif de Lyon, après la décision de la Métropole de réduire de près de 45 % le financement des forfaits d’externat pour les collèges privés sous contrat à partir de 2026. Une baisse qui aurait mis en péril le fonctionnement de 35 collèges catholiques sous contrat accueillant plus de 22.500 élèves sur ce territoire.

Retour au niveau de 2025

Pour 2026, la part "matériel" du forfait est rétablie à 255 euros par élève (contre 140 euros dans la délibération contestée), soit un retour à son niveau de 2025. Le forfait s'établit ainsi à 515 euros par élève et représente plus de 2,6 millions d'euros de dotation supplémentaire pour les collèges de la Métropole de Lyon.

"À Lyon, comme partout ailleurs, nous n'avons jamais demandé un traitement de faveur. Nous avons demandé que le forfait d'externat reflète le coût réel d'un élève de l'enseignement public, calculé selon une méthode claire et vérifiable. C'est ce que prévoit la loi, et c'est ce que la Métropole vient de reconnaître", se réjouit Pierre-Vincent Guéret, Président de la FNOGEC et de l'UNIOGEC Rhône-Roannais.

Revalorisation en 2027