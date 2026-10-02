Avec plusieurs centaines d’enfants, Léon XIV a récité le chapelet devant une reproduction de la grotte de Lourdes située dans les jardins du Vatican, ce 1er octobre. Dans sa prière, il a demandé "la paix pour tous les enfants du monde". Le 27 septembre, lors de son voyage apostolique en France, il avait appelé les catholiques à prier pour la paix en récitant le chapelet durant le mois d’octobre.

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"Si un million d’enfants prient le chapelet, le monde changera", disait saint Padre Pio, grand amoureux du rosaire, et c'est ce que croit aussi la fondation Aide à l'Église en détresse (AED), qui propose chaque année aux enfants du monde entier de prier le rosaire pour la paix et l'unité dans le monde durant la première semaine du mois d’octobre. Cette initiative, nommée "Un million d’enfants prient le chapelet", résonne particulièrement avec l’appel lancé ces derniers jours par le pape Léon XIV. Durant son récent voyage en France, puis lors de l’audience générale du mercredi 30 septembre, le Pape a invité les catholiques à prier, durant le mois d’octobre, pour "que cessent les guerres". Un appel qui prend une résonance particulière en ce mois traditionnellement consacré à la prière mariale.

FILIPPO MONTEFORTE | AFP

C’est justement dans cet esprit que Léon XIV a retrouvé ce jeudi 1er octobre 700 enfants réunis au Vatican pour prier le chapelet pour la paix. Dans un court discours sur un ton enjoué et dans un registre plus léger que ses prises de parole habituelles, il s'est dit être "vraiment heureux" d’être avec eux. Il leur a confié qu’ils étaient réunis pour "les deux personnes qui nous aiment plus que quiconque" : Jésus et Marie. Puis, il a fait répéter après lui à son jeune auditoire "Je t’aime Marie" et "Je t’aime Jésus". S’adressant plus directement à la mère de Dieu, le pontife lui a demandé "la paix pour tous les enfants du monde". En récitant cette prière, "nous nous engageons aussi à être bons et à bien nous comporter". "C’est ainsi que la paix grandit", a-t-il assuré.