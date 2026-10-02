Pour son intention de prière d’octobre, Léon XIV confie au Seigneur les personnes souffrant d’anxiété, de dépression ou d’autres troubles mentaux. Il appelle l’Église à les accompagner sans juger ni exclure.

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Le pape Léon XIV consacre son intention de prière du mois d’octobre à la "pastorale de la santé mentale". Dans un message diffusé ce jeudi 1er octobre par le Réseau Mondial de Prière du Pape, le souverain pontife confie au "Dieu de la vie" les personnes qui souffrent d’anxiété, de dépression ou d’autres troubles mentaux.

Dans sa prière, Léon XIV évoque les "blessures silencieuses" que personne ne voit bien souvent et demande pardon "pour les fois où nous avons détourné le regard", alimentant ainsi la stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes de maladies mentales. Il prie pour que l’Église soit une "maison ouverte", une communauté qui "accompagne et n’exclut jamais", "écoute sans juger" et se fait proche "sans crainte". Le Pape confie également au Seigneur ceux qui prennent soin des personnes souffrantes, professionnels, proches et bénévoles, et demande pour eux "force et compassion".

Cette intention s’inscrit dans une réalité qui touche plus d’un milliard de personnes dans le monde. Selon l’Atlas de la santé mentale 2024 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur sept vit aujourd’hui avec un trouble mental rapporte le Réseau mondial de prière du Pape. Cette structure implantée au sein du Vatican déplore que les dépenses publiques mondiales consacrées à la santé mentale "ne représentent encore que 2 % des budgets de santé".

Le Réseau Mondial de Prière du Pape rappelle également que l’accès aux soins reste très inégal selon les pays. À l’échelle mondiale, la moyenne s’établit à 13 professionnels de la santé mentale pour 100.000 habitants, avec de fortes disparités entre les pays à revenus élevés et ceux à faibles revenus.

Cette intention de prière fait écho aux paroles prononcées par Léon XIV lors de son voyage apostolique en France. Le 27 septembre, lors de sa rencontre avec les malades et leurs accompagnateurs à Lourdes, le Pape avait évoqué ceux qui viennent confier à Jésus leurs souffrances "physiques, psychologiques ou spirituelles". Il avait également rappelé que, face à certaines pathologies et douleurs, l’horizon peut parfois apparaître "sombre, incertain, sans issue", avant d’appeler les soignants à "accompagner avec tendresse les malades". "En soignant les corps, vous pansez aussi les âmes", avait affirmé le pontife.