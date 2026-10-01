Natalité : en août, la France a encore décroché

Alors que la courbe des naissances montrait une légère embellie entre avril et juillet 2026, le mois d’août a mis un coup d’arrêt en tombant en dessous des chiffres aoûtiens des dernières années.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Mois après mois, le baromètre des naissances de l’Insee entérine la chute des naissances amorcée depuis une quinzaine d'années. Les statistiques du mois d’août ont été publiées ce jeudi 1er octobre et confirment la dégringolade de la natalité française. En août 2026, 54.542 naissances ont eu lieu en France, soit 1.759 naissances en moyenne par jour. Cela représente une baisse de 1,6% par rapport à août 2025. L’année 2026 n’échappe pas à la tendance baissière : en cumul de janvier à août, le nombre de naissances a baissé de 1% en 2026 par rapport à 2025.

Nombre de naissances par mois

Nombre de naissances par mois. Insee

Manque de moyens matériels

Une récente étude de l'Union nationale des associations familiales (Unaf) a mis en lumière le fort impact du manque de moyens matériels sur la réalisation du désir d’enfants : plus de deux tiers des parents (67%) déclarent ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour accueillir un enfant supplémentaire. Une fragilité inédite depuis la création de l’Observatoire des familles il y a 4 ans.