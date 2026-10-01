Léon XIV fait perdre ses moyens à l’Incroyable Hulk 

Pas de colère ni de destruction. Mercredi 30 septembre, c’est un Hulk tout sourire qui est apparu au Vatican. L’acteur Lou Ferrigno, qui incarnait le célèbre géant vert sur CBS de 1977 à 1982, a rencontré Léon XIV, réalisant ainsi l’un de ses plus grands rêves.
Décidément, il n’y a que le Pape pour apaiser l’Incroyable Hulk ! C’est le visage rayonnant de joie que Lou Ferrigno, l’acteur qui a incarné le célèbre super-héros à la télévision de 1977 à 1982, s’est présenté devant Léon XIV, à la fin de son audience générale sur la place Saint-Pierre, le 30 septembre. L’Américain de 74 ans a pu échanger brièvement avec le pontife avant de poser pour les photographes, non sans oublier de faire un petit clin d’œil à son personnage culte contractant les muscles de ses bras et reproduisant le geste emblématique de la transformation de Bruce Banner en Hulk.
Ancien culturiste professionnel, Ferrigno a incarné Hulk dans la série diffusée sur CBS de 1977 à 1982, avant de poursuivre sa carrière au cinéma et à la télévision. Issu d’une famille catholique italienne, dont une partie est originaire de la région d’Amalfi, dans le sud de l’Italie, il a expliqué aux journalistes avoir grandi avec la figure du pape très présente dans son univers familial. Enfant, il a même été enfant de chœur. Rencontrer le pape était donc un de ses rêves. "Je suis très, très honoré d’être ici pour voir le pape Léon, car c’est toute ma vie, c’est un rêve qui se réalise", a-t-il expliqué. Et d’ajouter : "Notre monde, notre pays a besoin de quelqu’un comme lui : un grand dirigeant qui prône la bonté et la paix."