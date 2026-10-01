Le voyage du Pape vu de Londres

Les catholiques français de Londres ont suivi pas à pas le voyage du Pape en France fin septembre. Ils témoignent de leur fierté pour leur pays d’origine et combien le Pape les a eux aussi transportés.

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Les Français de Londres ont suivi le voyage du Pape en France, en particulier via Instagram ou sur France TV. La BBC, dans son journal du soir, s’est interrogée sur ce regain de religion catholique et a montré des images de Paris "transformé en une immense cathédrale à ciel ouvert". Le journal The Times a qualifié le Pape de "rockstar" attirant les foules. Plusieurs familles de Londres se sont rendues à Paris pour assister à la messe à la Concorde, trouvant ainsi "une bonne raison de passer le week-end à Paris". D’autres recevaient des messages et photos de leurs proches qui assistaient aux célébrations à Saint-Denis ou à Lourdes. Ceux-là ont ainsi vécu cette visite du Pape comme un "événement familial".

En communion avec la France

Vendredi, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à l’église catholique francophone de Londres "Notre-Dame-de-France" où était retransmise sur grand écran la veillée des jeunes au Stade de France. L’ambiance était joyeuse et fraternelle.

Shutterstock I Chris Lawrence Images

Beaucoup se sont dit "transportés" par la ferveur des jeunes et les messages universels de paix et d’espérance du Pape. Au vu de la marée humaine place de la Concorde samedi, Camille est même allée consulter les statistiques officielles sur les pratiques religieuses en France ! Céline retiendra notamment que le Pape a insisté "sur le fait que nous sommes libres de nos choix, tout en rappelant quelle éthique garder au fond de nous". Delphine avoue "être encore dans l’euphorie de ces quelques jours". Elle avait prévu de venir à Paris avec tous ses enfants, mais leur nouvelle voiture n’a pas démarré ! Elle se console en se disant que la télévision lui a montré des belles vues aériennes qu’elle n’aurait pas eues sur place.

Une grande fierté

Thierry a été touché que le Pape s’exprime en français. Il ajoute être "très heureux que cette visite du Pape ait montré aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls et que les catholiques ne correspondent pas aux clichés". Lui qui habite le pays du Brexit a apprécié que le Pape parle de l’Europe "parce qu’on a besoin de l’Europe". Nombreux sont les Français de Londres qui se sont sentis fiers de l’héritage de leur pays et de son histoire chrétienne. Thierry s’est senti "reconnecté à nos racines" en entendant le Pape se référer plusieurs fois à des saints français, certains méconnus.

La capacité de la France à organiser impeccablement une visite de cette ampleur est également un motif de fierté. Le calendrier était minuté, la sécurité assurée et les silences palpables pendant les temps de recueillement, souligne Delphine.

Une belle image de la France