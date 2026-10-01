Antonietta Raco, miraculée de Lourdes, a rencontré le Pape : “Il y avait dans son regard une douceur infinie” 

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Lors de son passage à Lourdes, le pape Léon XIV a rencontré dimanche 27 septembre dans l’après-midi des hospitaliers, des personnes malades ainsi que plusieurs personnes reconnues comme miraculées, parmi lesquelles Antonietta Raco. Cette Italienne, guérie en 2009 d’une sclérose latérale primitive, a vu sa guérison officiellement reconnue comme miraculeuse en avril 2025. Invitée par le Bureau médical de Lourdes et par le Vatican, Antonietta Raco a eu l’occasion d’échanger avec le Pape. Un moment bref, mais qui l’a profondément touchée. De retour en Italie, l’esprit encore à Lourdes, elle raconte à Aleteia ce qu’elle a vécu pendant son pèlerinage.

Aleteia : Racontez-nous votre rencontre avec Léon XIV à Lourdes. Qu’avez-vous ressenti en rencontrant le Pape précisément dans ce lieu qui a changé votre vie ?

Antonietta Raco : Ce fut une immense émotion de rencontrer le Pape. La rencontre a eu lieu devant l’Accueil Notre-Dame. Le Pape avait rencontré plusieurs personnes et, au moment de repartir, il est venu saluer la commission médicale internationale du Bureau médical de Lourdes et les autres médecins qui étaient présents. Il y avait également la miraculée française, sœur Bernadette Moriau, et une autre miraculée sicilienne, Delizia Cirolli. Lorsqu’il s’est approché, j’ai pris sa main et l’ai embrassée. Il n’a plus lâché ma main : il l’a gardée serrée dans la sienne tout le temps. Il y avait dans son regard une douceur vraiment infinie.

Qu’est-ce que vous lui avez dit ?

Je lui ai dit que je priais pour lui, et lui aussi m’a dit qu’il prierait pour moi et pour ma famille. Ça a été des moments vraiment intenses, des moments remplis de grâce. Cela n’a duré que quelques minutes, mais j’ai eu l’impression que c’était beaucoup plus long. C’était très beau. Il est difficile d’expliquer ce que l’on ressent à un tel moment.

Ce qui m’a particulièrement touchée, c’est lorsqu’il parlait en français pendant l’homélie.

Y a-t-il eu des paroles du Pape, au cours de son voyage à Lourdes, qui vous ont particulièrement touchée ?

Je précise que je ne parle pas français, donc je ne comprends pas très bien la langue. Mais j’ai écouté, j’ai participé à la messe et à toutes les célébrations qu’il a présidées. Ce qui m’a particulièrement touchée, c’est lorsqu’il parlait en français pendant l’homélie. Je ne sais pas pourquoi, mais les larmes me montaient aux yeux. J’étais très émue. J’ai ensuite demandé au docteur Giada Monami si elle pouvait me dire ce que disait le Pape. Elle m’a expliqué qu’il parlait de l’euthanasie, de la souffrance, du service de ceux qui accompagnent les malades. Cela m’a beaucoup touchée. Même sans comprendre la langue, j’avais pressenti qu’il parlait de quelque chose de très important.