À Saint-Sulpice, les familles réunissent leurs voix pour faire résonner la joie

La famille Lefèvre réunit depuis plusieurs années des familles autour de la musique sacrée à l’abbaye de Lagrasse, dans l’Aude. Le 10 octobre, ce projet s’ouvrira au public à l’église Saint-Sulpice à Paris pour le Concert des Familles. Gabriel Lefèvre, organisateur de l'événement et vainqueur de La France a un incroyable talent, raconte ce rendez-vous à ne pas manquer à Aleteia.

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Chanter en famille, c’est bien plus qu’une affaire de musique. C’est apprendre à écouter l’autre, à trouver sa place et à avancer vers une même harmonie. C’est cette expérience que la famille Lefèvre fait vivre depuis plusieurs années à d’autres familles lors de sessions chantantes organisées à l’abbaye de Lagrasse, dans l’Aude. Une aventure née d’une rencontre avec les Chanoines de Lagrasse, qui se prolongera samedi 10 octobre lors du Concert des Familles, donné à l’église Saint-Sulpice, à Paris. Au programme, de la musique sacrée, mais surtout l’envie de partager avec le public la beauté et l’unité que peut faire naître le chant en famille, tout en soutenant les travaux de rénovation de l’abbaye.

L’histoire commence il y a plusieurs années, lorsque la famille Lefèvre participe aux sessions familiales estivales organisées par les Chanoines de Lagrasse. "Nous avons découvert cette communauté, et, peu à peu, une véritable fraternité et une belle amitié sont nées", raconte Gabriel Lefèvre, père de six enfants. Une proximité qui donnera naissance, quelques années plus tard, à un projet commun autour du chant.

En 2019, cette complicité prend ainsi une nouvelle forme. Avec les Chanoines, la famille Lefèvre lance les "sessions familiales chantantes", des semaines dédiées au chant et à la musique sacrée a cappella. Plusieurs familles sont alors invitées à les rejoindre. Aux côtés des Lefèvre, elles découvrent les œuvres, répètent et partagent finalement le fruit de leur travail lors d’un concert.

“L’idée était d’organiser un grand concert à Paris pour présenter le travail qu’on a fait avec toutes ces familles depuis maintenant huit ans.”

Au fil des années, l’expérience a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Entre 400 et 500 participants ont ainsi pris part aux sessions, à raison d’une cinquantaine à une soixantaine chaque année. Une aventure collective qui a naturellement poussé la famille Lefèvre à voir plus grand. "L’idée était d’organiser un grand concert à Paris pour présenter le travail qu’on a fait avec toutes ces familles depuis maintenant huit ans", résume l’organisateur.

Depuis sa création, plus de 400 participants ont déjà pris part à ces sessions chantantes. Gabriel Lefèvre

Depuis, la famille a également fait découvrir son univers musical au grand public, notamment en remportant l’émission La France a un incroyable talent en 2020. Cependant, derrière cette aventure médiatique, c’est avant tout une même conviction qui demeure : le chant est une manière de partager, de transmettre et de faire vivre un lien qui dépasse la seule musique.

Une chorale pas comme les autres

Samedi 10 octobre, 70 chanteurs se retrouveront de 20h30 à 22h à Saint-Sulpice pour une grande soirée consacrée à la musique sacrée. En ouverture, la famille Lefèvre interprétera quelques pièces emblématiques de son répertoire, avant de laisser place à l’ensemble des participants, réunis sous la direction d’Anne Lefèvre. Le programme traversera plusieurs époques, avec notamment des œuvres de Motets de Rutter, Franck et Frisina. En point d’orgue, le Gloria de Vivaldi sera interprété comme "une œuvre de louange et d’action de grâce" pour tout ce que ces années de chant partagé ont permis de vivre aux familles, explique le chanteur.

Plus qu’une expérience musicale, c’est une aventure humaine qui se joue derrière les partitions. Pour Gabriel Lefèvre, le chant invite chacun à quitter son individualité pour se mettre au service d’une œuvre commune. "On se décentre de soi-même pour regarder vers un même objectif où on est à la recherche du beau, entre une recherche de l’équilibre et de l’harmonie." Une dynamique qui, selon lui, se vit tout particulièrement au sein des foyers. "Chanter en famille est un exercice particulièrement bénéfique. Cela oblige chacun à écouter les autres et à mettre sa voix au service de l’ensemble", poursuit-il.

"Il y a une joie pour le public à voir les regards, la complicité de tout ce qui se passe quand on a des familles réunies."

Cette complicité devrait également se ressentir dans les rangs du public. Car au-delà de la musique, ce sont les liens qui se tissent entre les familles que les spectateurs pourront voir à l’œuvre. "Il y a une joie pour le public à voir les regards, la complicité de tout ce qui se passe quand on a des familles réunies", souligne Gabriel Lefèvre.

Le programme a été conçu pour s’adresser au plus grand nombre. Une conviction profondément ancrée chez le père de famille, pour qui la musique n’a pas besoin d’être expliquée pour être reçue. "Ce qui est beau est accessible à tout le monde", affirme-t-il. À ses yeux, la musique possède une force particulière et peut toucher chacun, bien au-delà de ses connaissances ou de sa sensibilité musicale.

Une soirée pour faire vivre Lagrasse

Le Concert des Familles sera également l’occasion de mettre en lumière la communauté des Chanoines de Lagrasse. L’événement poursuit en effet une double ambition. Il s’agit à la fois de témoigner de cette belle complémentarité entre religieux et familles, mais aussi de faire mieux connaître leur mission et de soutenir le vaste chantier de rénovation de l’abbaye. "Nous avons pu expérimenter combien religieux et familles peuvent se compléter et s’enrichir mutuellement, et nous voulons le partager", souligne avec enthousiasme Gabriel Lefèvre. Une manière de témoigner de tout ce qui est né de ce parcours.

Les bénéfices du concert contribueront directement aux travaux de rénovation de l’abbaye, tandis qu’une campagne de dons sera proposée aux spectateurs au cours de la soirée. Chacun pourra ainsi, à sa mesure, prendre part à la préservation de ce lieu auquel les familles sont particulièrement attachées. La soirée sera également l’occasion de rencontrer le père-abbé de l’abbaye et une délégation des Chanoines de Lagrasse.

Alors, qu’attendre de cette soirée ? Gabriel Lefèvre n’hésite pas à parler d’un "bain de joie" pour décrire ce qui attend les spectateurs. Un moment où la musique sera aussi l’occasion de se retrouver, de partager et de soutenir concrètement la sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel.

L’enjeu est désormais de faire de Saint-Sulpice le lieu de cette grande rencontre. "Nous vivons quelque chose de très fort avec ces familles, et nous avons naturellement envie de le partager avec le plus grand nombre", confie le père de la famille Lefèvre. Et pour lui, le secret d’une soirée réussie tient finalement en une phrase. "La joie se partage, et elle n’a pas de limites !" Rendez-vous donc le samedi 10 octobre pour partager ce moment en musique.

Pratique : Réserver ses places.

Concert des Familles, samedi 10 octobre 2026 de 20h30 à 22h à l’église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris.

En partenariat avec Rejoyce. Concert des Familles, samedi 10 octobre 2026 de 20h30 à 22h à l’église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris.En partenariat avec Rejoyce.