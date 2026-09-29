“SOS mamans en détresse”: elles cherchent des images de leur bébé béni 

"Bébé béni cherche sa photo !". A Paris, Lourdes et Metz, des dizaines de bébés ont été bénis par Léon XIV du 25 au 28 septembre. Depuis, de nombreuses mamans se lancent dans une véritable chasse aux images sur les réseaux sociaux, avec un seul espoir : retrouver la photo de leur bébé avec le Pape.

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Elles ont éprouvé la joie de voir leur enfant se faire bénir par le Pape. Pourtant, dans la cohue et l’émotion du moment, certaines mamans n'ont pas pu prendre une seule photo de ce moment de grâce. Depuis le passage du pape Léon XIV en France, de nombreuses mères cherchent les images de la bénédiction de leur bébé, parfois avec l’espoir de retrouver quelques secondes filmées ou une photo prise par un inconnu. Sur les réseaux sociaux, les demandes se multiplient. "Je jette une bouteille à la mer. Notre fille a eu la chance d’être bénie par le Pape samedi mais la papamobile était à 10 mètres de nous et nous n’avons pas pu prendre de photo. Est-ce que quelqu’un l’aurait en vidéo / photo ? Nous étions en A Sud entre le Petit Palais et la Concorde. Elle portait une robe rayée rouge et blanc", écrit Bénédicte Marie sur le groupe Facebook Little Catho. Parfois, la fameuse bouteille à la mer finit par arriver à bon port. C’est ce qui est arrivé à Maylis, dont le bébé a été béni à Lourdes. Après avoir lancé un appel pour retrouver une image de la scène, elle a reçu une réponse inespérée de Claire : "J’étais à côté de vous, je vous envoie la vidéo." Mais pour d’autres familles, la recherche se poursuit encore.

C’est le cas de Marine Verwaerde, dont le fils Joseph, 18 mois, a été béni par Léon XIV sur la Place de l'Etoile samedi juste avant la messe. "Il est tout blond, il avait un T-shirt rayé bleu et blanc. Il a reçu une bénédiction spéciale à 50 cm de la papamobile", explique à Aleteia la jeune femme, qui n’a pas pu immortaliser ce moment car son bébé était alors dans les bras d'un de nombreux volontaires qui se sont improvisés "porteurs de bébés" lors de la déambulation du Pape avant la messe à la Concorde. Depuis, Marine cherche désespérément à trouver une photo de cet instant, car la seule image qu’elle possède est une capture d’écran de KTO. Même combat pour Aistė et Éric Navarre dont l’enfant de 3 ans a été béni par le Pape au niveau du magasin Louis Vuitton sur les Champs Elysées. "On le voit à la 29e minute de la diffusion par KTO, explique le couple à Aleteia. La première tentative du bénévole a été infructueuse, car le Pape a béni les enfants présentés à sa droite. Pourtant, "notre" bénévole a couru jusqu'au prochain arrêt de la papamobile à une vingtaine de mètres plus loin et c’est là que notre enfant a pu être béni par le pontife". Aucune image de cet instant n'a malheureusement été diffusée. "Nous-mêmes, comme c'était un peu plus loin, nous n'avons pas pu le voir ni le prendre en photo", se désolent les parents.