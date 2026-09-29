Léon XIV en France : ces scènes insolites qui ont marqué les esprits

Après quatre jours de visite en France, Léon XIV s’est envolé pour Rome le 28 septembre, laissant derrière lui de nombreux souvenirs, dont certains pour le moins insolites.

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Le passage de Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre, a donné lieu à de nombreux moments marquants. Que ce soit à Paris, à Lourdes ou encore à Metz, sa rencontre avec les fidèles a été ponctuée de scènes parfois inattendues, insolites ou émouvantes. Chants de louange dans le RER, confessions en pleine rue, flopés de bébés bénits ou encore cadeaux pour le moins surprenants... Retour sur ces moments qui ont marqué ces quatre jours de visite apostolique.

1 Des chants de louange dans le RER

Une drôle d’ambiance a régné dans les transports parisiens ce week-end. Avant et après la grande veillée des jeunes au Stade de France, vendredi 25 septembre, plusieurs rames de RER et de métro se sont transformées, le temps de quelques trajets, en véritables lieux de chants et de fête. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos témoigne de ces scènes : des groupes de jeunes entonnant des chants de louange, parmi lesquels le célèbre "Comment ne pas te louer ?", sous le regard parfois surpris des autres voyageurs.

2 Des évêques dans le métro

Les soutanes n’étaient pas rares dans les rues de la capitale durant la visite pontificale. Mais certaines scènes avaient de quoi surprendre les habitués du métro parisien : des évêques, reconnaissables à leur tenue, ont eux aussi emprunté les transports en commun pour rejoindre les différents rassemblements. De quoi transformer, le temps de quelques stations, un trajet quotidien en une rencontre pour le moins inattendue qui a fait sourire quelques voyageurs, qui n'ont pas hésité à partager avec humour cette scène.

3 Des confessions en pleine rue

SEBASTIEN BOZON | AFP

Un confessionnal à ciel ouvert sur les Champs-Élysées. L’image a largement circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux. À l’occasion de la grande messe célébrée place de la Concorde, des prêtres ont proposé aux fidèles de recevoir le sacrement de réconciliation directement sur la célèbre avenue. À quelques mètres des boutiques et des terrasses, certains se sont ainsi agenouillés face à un prêtre pour se confesser. Une scène inhabituelle en plein cœur de Paris, mêlant pendant quelques heures vie quotidienne et pratique religieuse. À Metz également, lundi 28 septembre, les rues ont servi de confessionnaux à ciel ouvert avant et après le passage du Pape.

4 Marie-Garance bénie par le pape

LUDOVIC MARIN | AFP

C’est l’une des images les plus émouvantes du voyage de Léon XIV en France. Lors du passage de sa papamobile sur les Champs-Élysées, samedi 26 septembre, il s’est arrêté pour bénir Marie-Garance, une petite fille de 10 ans lourdement handicapée. Un instant particulièrement fort pour ses parents, Nicolas et Clothilde Noël, à la tête d’une famille de dix enfants, dont quatre enfants porteurs de handicap qu’ils ont adoptés. "Les cieux se sont ouverts, comme pour nous offrir une nouvelle fois la crèche", a confié Clothilde Noël à Aleteia. Une bénédiction de quelques secondes, devenue l’une des images symboliques de cette visite placée sous le thème "Pour que le monde ait la vie".

5 Des bénévoles chargés de… faire bénir les bébés

La scène avait quelque chose d’aussi joyeux qu’inattendu. Le 26 septembre, le long des Champs-Élysées, certains bénévoles en tee-shirt jaune ont endossé une mission un peu particulière au passage de Léon XIV, celle d’aider des parents à approcher leurs bébés et leurs enfants de la papamobile afin qu’ils puissent recevoir une bénédiction papale. De bras en bras, plusieurs enfants ont ainsi été soulevés au-dessus de la foule avant d’être présentés au souverain pontife. Une scène habituelle lors des déplacements d’un pape, mais dont l’élan solidaire des bénévoles a rendu les images particulièrement touchantes.

6 Un élan de solidarité pour permettre à un enfant handicapé d’être béni

Plus de 800.000 personnes ont assisté à la messe à la Concorde avec le Pape le 26 septembre. Au milieu de la foule, atteindre la papamobile lors de sa déambulation semblait presque impossible. Plus encore avec un enfant en situation de handicap. Pourtant, grâce à la mobilisation de plusieurs personnes présentes sur place, une famille originaire de Tiercé, au nord d’Angers (Maine-et-Loire), a réussi à approcher leur fils François, polyhandicapé et trisomique, âgé de 9 ans. Une bénédiction rendue possible grâce à un bénévole particulièrement robuste qui a aidé à porter l’enfant.

7 Une petite fille déjoue le protocole à la Concorde

Sa spontanéité avait ému le Pape. Lors du rassemblement place de la Concorde, une petite fille est parvenue à s’approcher du passage du pape en déjouant le dispositif de sécurité. Quelques secondes de bravoure qui ne sont pas passées inaperçues : Léon XIV l’a remarquée et lui a adressé un salut. Une scène fugace qui a fait le tour des réseaux.

8 La messe traduite en langue des signes à Lourdes

À Lourdes, une autre image a retenu l’attention : celle de personnes sourdes et malentendantes suivant la célébration grâce à une traduction simultanée en langue des signes. Alors que des milliers de fidèles étaient réunis pour la messe avec Léon XIV sur la prairie du Sanctuaire, des interprètes ont permis aux personnes concernées de suivre notamment les lectures et les différents temps de la célébration. Une image qui rappelle que dans la cité mariale où les plus fragiles et les malades occupent une place centrale, chacun peut vivre pleinement la célébration.

9 Une Chupa Chups pour le pape

Léon XIV bénit les élèves de l'école Marcel Van venus l'accueillir à l'aéroport de Metz, 28 septembre 2026. ROMEO BOETZLE | AFP