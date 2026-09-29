Ce geste inhabituel du Pape a donné une immense espérance aux parents de Tugdual

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Un geste qui aurait pu passer inaperçu, mais qui revêt une immense signification pour les parents de Tugdual. Tugdual de Scorraille a rejoint la maison du Père le 26 août 2026, à l'âge de 19 ans, après seize années de lutte contre un neuroblastome. Deuxième d’une fratrie de quatre, il avait conquis le cœur des téléspectateurs dans le documentaire d’Anne-Dauphine Julliand Et les Mistrals gagnants (2016). Son père, Hubert, le dépeint comme un enfant au "fort caractère", qui "savait ce qu’il voulait" et qui "ne se plaignait jamais". Et pour preuve de sa combativité, il avait intégré l’année dernière une classe préparatoire scientifique à Stanislas, à Paris, et avait été admis en "classe étoilée" cette année. Il est décédé quelques jours avant la rentrée.

Cyriac Zeller, journaliste d’I.Media basé à Rome, a suivi le Pape lors de son voyage en France et se trouvait dans l’avion papal. Cousin éloigné de Tugdual, il avait prévu, lors de la traditionnelle salutation que le Pape adresse à chaque journaliste à bord, de parler de son "petit-cousin au courage débordant" et de lui donner la carte in memoriam de Tugdual. "Alors que certains journalistes en profitent pour poser au Pape des questions d’ordre politique, j’ai pensé assez vite à Tugdual, car le jour de son enterrement, son père, Hubert, avait dit que Tugdual, avant sa mort, avait promis d’intercéder, de Là-Haut, pour les vocations, pour l'unité de l'Église et pour le pontificat du Saint-Père", explique à Aleteia Cyriac Zeller.

Une carte dans la poche du Saint-Père

Quand son tour arrive, Cyriac Zeller raconte la courte vie de Tugdual au Saint-Père, et lui montre la carte avec la photo du jeune homme. "Tugdual devait rencontrer le Pape à Rome en août, mais la maladie l'avait rattrapé. Léon XIV a très bien compris de qui on parlait. Je lui ai dit de ne pas hésiter à solliciter Tugdual qui le soutient, lui et son ministère, depuis le Ciel". Le Pape écoute, puis glisse la carte dans la poche de sa soutane. Un geste qui a retenu l’attention du journaliste puisqu’habituellement le Pape confie les cadeaux qu’il reçoit à l'un de ses secrétaires.

Cyriac Zeller remet au Pape la carte en mémoire de Tugdual de Scorraille, 25 septembre. POOL VAMP

Hubert de Scorraille, le père de Tugdual, ne savait pas que son cousin éloigné était dans l’avion du Pape, ni qu’il avait prévu de confier cette carte à Léon XIV. C’est en recevant une photo sur son téléphone vendredi qu’il apprend l’échange entre le Pape et le journaliste. "On partait à la veillée, avec cette photo, nous avons reçu un véritable moment de grâce. C'était le signe qu'on attendait. Le signe que Tugdual est heureux là où il est, qu’il est bien là où on espère qu’il soit. Cela nous a fait beaucoup de bien, car voir partir son fils génère un sentiment de culpabilité. On se demande s’il est en paix, s’il est auprès du Seigneur. La remise de cette carte et le fait que le Pape l’ait glissée dans sa poche n’enlèvent en rien le chagrin et le manque, mais c’était le signe que nous attendions pour être sereins", confie le père de famille. "Quelque chose en nous s’est apaisé. La culpabilité qui nous habitait s’est envolée. Nous voulions simplement savoir que Tugdual était en paix. Ce petit geste nous a donné cette espérance."