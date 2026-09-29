“De toute évidence, ils sont en quête de quelque chose” : Léon XIV marqué par la jeunesse de France

En rentrant de son voyage en France ce lundi 28 au soir, Léon XIV a confié devant les journalistes se sentir "privilégié" d’avoir visité le pays pendant quatre jours. Il a particulièrement exprimé son émotion au souvenir des jeunes rencontrés au Stade de France, et des malades qu’il a côtoyés à Lourdes.

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"Le programme a été très intense.". Dans l’avion qui le ramenait à Rome lundi 28 au soir après avoir sillonné la France – Paris, Saint-Denis, Lourdes, Metz –, le Pape a reconnu lors d’une conférence de presse le rythme soutenu de ce déplacement, où on l’a vu prononcer une quinzaine de discours et avaler les kilomètres, aussi bien en convoi automobile, en papamobile, qu’en avion. Pour le Pape, "ces quatre jours ont littéralement été remplis de nombreuses bénédictions" et "presque de miracles". Se réjouissant des « nombreux signes, […] expressions, […] nombreux symboles » vécus durant son séjour, Léon XIV a révélé : "Personnellement, je me suis moi-même senti très béni d’avoir eu le privilège de visiter la France."

Passant en revue des moments "forts" et "significatifs", il a cité en particulier sa volonté d’encourager "les jeunes qui, de toute évidence, sont à la recherche de quelque chose". Pour le successeur de Pierre, "cela était particulièrement manifeste au stade [de France], lors de cette soirée avec 80 000 jeunes, […] avec leur enthousiasme, leur joie et ce sentiment d’espérance qu’ils ont offert". Et de glisser : "Je pense qu’ils ont reçu et qu’ils pourront partager avec les autres."

Pape Léon XIV aux cotés des malades et des soignants, à Lourdes ED JONES | AFP

Le pontife américain s’est également souvenu du temps passé à Lourdes, à "marcher avec – et à accompagner tant de personnes malades et souffrantes". Durant 36 heures, Léon XIV s’est placé aux côtés de milliers de malades en brancards et en fauteuils roulants, se penchant sur eux et devenant "pèlerin parmi les pèlerins". Revenant sur les séquences vécues dans la ville mariale, Léon XIV a estimé que la "présence de Dieu" s’est manifestée "de tant de manières différentes". Celle-ci "transforme les vies et […] redonne leur dignité aux malades, aux personnes âgées, à ceux qui, dans certaines parties de la société, sont mis à l’écart", a-t-il martelé, en écho à ses appels répétés à respecter la dignité de tout être humain quelles que soient ses conditions, pendant son voyage.

Ce mercredi, à l’audience générale qu’il présidera place Saint-Pierre, le Pape pourrait dresser un bilan plus détaillé de ce voyage historique – comme le font traditionnellement les pontifes au retour de leurs déplacements internationaux.