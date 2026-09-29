Ce que Léon XIV a voulu dire à la France

Protection de la vie, primat de l'unité de Église, défense du caractère propre de l’enseignement catholique… Aleteia a sélectionné quinze messages forts du pape Léon XIV prononcés lors de son voyage en France.

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Du palais de l’Élysée à Paris à la cathédrale Saint-Étienne de Metz en passant par le sanctuaire de Lourdes, le pape Léon XIV a prononcé 17 discours et homélies lors de ces quatre jours d’une densité exceptionnelle en France. Aleteia a sélectionné quinze citations parmi les plus marquantes de ce voyage historique.

1 "Vous êtes les saints de France"

JB.Delerue | Diocese of Paris

"La dynamique qui caractérise l’existence chrétienne porte un nom précis : elle s’appelle chemin de sainteté. C’est le chemin que le Seigneur ouvre devant chacun de nous, en nous accompagnant tout au long de la route. Et combien de fils et de filles de cette terre bien-aimée de France se sont laissés conduire sur cette voie !"

Veillée de prière avec les jeunes, Stade de France de Saint-Denis, Vendredi 25 septembre.

2 "Aucun de nous n’est un numéro sur une carte d’identité"

JB.Delerue | Diocese of Paris

"Nous aspirons tous au bonheur, à l’amour, à l’épanouissement. Mais à quelle source cherchons-nous à étancher notre soif ? Nous contentons-nous de biens matériels, de satisfactions immédiates, de petites idoles si nombreuses qui promettent monts et merveilles mais laissent notre cœur vide ? Baptisés, nous avons reçu l’eau vive dont parle l’Évangile, mais avons-nous vraiment rencontré le Christ personnellement ? L’être humain est fondamentalement un être de désir et seul Dieu peut combler le vide intérieur. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, le Bon Pasteur nous guide, comme le berger guide ses brebis, vers la source du bonheur et de la paix. Il connaît chacun et chacune de nous par son nom. Rien ne lui échappe de nos secrets, de nos intentions, de nos faiblesses. Il scrute les profondeurs de notre cœur. Il a donné sa vie pour nous et continue de la donner par les sacrements. Il porte sur ses épaules les brebis fatiguées ou blessées, et ramène avec délicatesse celles qui se sont égarées. Jésus révèle l’amour inconditionnel de Dieu pour nous. Pour Lui, aucun de nous n’est un numéro sur une carte d’identité, ni un matricule, mais une personne, une personne unique et irremplaçable."

Homélie de la messe, Place de la Concorde (Paris), Samedi 26 septembre.

3 "Le Seigneur ne vous parle pas de manière confuse"

"Chers jeunes, lorsque vous discernez votre vocation, soyez certains que le Seigneur ne vous parle pas de manière confuse, mais il s’adresse à chacun par votre nom, et il vous invite à le suivre car il vous aime. En accueillant son Évangile, l’esprit clair et le cœur pur, vous comprendrez comment Jésus vous appelle à servir. Il s’agit toujours d’un don de vie : plein, fidèle, débordant d’amour. Pour vaincre l’angoisse ou l’incertitude, ayez le courage de dire un seul mot, simple et magnifique : merci. Merci, Jésus, pour ton amour."

Veillée de prière avec les jeunes, Stade de France de Saint-Denis, Vendredi 25 septembre 2026.

4 "Ayez le courage de vivre"

"Ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix, dans votre cœur, dans vos relations, au sein de votre famille, dans les écoles et les universités, dans la vie de vos villes, de vos pays et de toute l’Europe. Ne vous soumettez pas à la logique de la violence et de l’oppression. Aimez la vie à chaque instant, et n’ayez pas peur de l’avenir ! N’ayez pas peur de fonder une famille, de mettre des enfants au monde, de défendre la dignité de toute personne, du premier instant dans le ventre de sa mère jusqu’à son dernier souffle. N’ayez pas peur de travailler sans relâche au service du bien de vos communautés, y compris par l’engagement politique. Soyez des bâtisseurs de communautés !"

5 "Vous êtes le signe tangible de l’œuvre de la grâce de Dieu"

Les catéchumènes présents au Stade de France. LOU BENOIST / AFP

"Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l’Évangile et embrassant la foi, se situe dans le contexte d’une société comme la société française, marquée par une culture fortement sécularisée. Votre expérience et votre témoignage, chers catéchumènes et néophytes, sont le signe tangible de l’œuvre de la grâce de Dieu, qui dépasse les analyses chiffrées et sociologiques. Ce phénomène qui vient contredire toute attitude défaitiste – ce que le Pape François appelait le "pessimisme stérile" –, doit être accueilli dans un esprit de responsabilité."

Rencontre avec les membres de l’assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes, Institut catholique de Paris, Samedi 26 septembre.

6 "Faites passer la communion avec le Successeur de Pierre et avec l’Église avant vos sensibilités personnelles"

JB.Delerue | Diocese of Paris

"À vous qui célébrez quotidiennement l’Eucharistie, je demande de veiller à ce que les célébrations liturgiques soient toujours vécues avec dignité et convenance, même là où de plus petites communautés se rassemblent. Soyez les héritiers conscients des Pères et des Saints de l’Église qui, au fil des siècles, nous ont transmis la signification profonde et la beauté de la liturgie, en témoignant toujours d’une grande humilité face au Mystère célébré. Le Concile Vatican II, dont la richesse doit beaucoup à la France, a recueilli et approfondi cet héritage de manière éminente, en reconnaissant son rôle central dans la vie ecclésiale. (…) La joie eucharistique (…) est le plus grand don que nous puissions partager. Faites donc passer la communion avec le Successeur de Pierre et avec l’Église avant vos sensibilités personnelles, afin de cultiver l’unité du peuple de Dieu. Ensemble, nous serons la prophétie qu’un monde réconcilié est possible."



Homélie des Vêpres, Cathédrale Notre-Dame de Paris, Vendredi 25 septembre.

7 "Le respect de la vie commence par une conversion de l’intelligence et du cœur"

"Je constate parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés qui risquent de détourner la science et la technologie en entreprises lucratives favorisant les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l’achat d’organes ou l’offre d’une mort programmée. N’oublions pas que le respect mutuel et la protection de la vie de toute personne humaine est une responsabilité de chacun et de tous, qui commence par une conversion de l’intelligence et du cœur, et qui nécessite un engagement réel et désintéressé envers nos frères et sœurs."



Rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique, Palais de l’Élysée (Paris), Vendredi 25 septembre.

8 "Ce qui est légal n’est pas nécessairement moral"

Pape Léon XIV aux côtés des malades et des soignants, à Lourdes ED JONES | AFP

"Je sais que pour certains d’entre vous, en raison de pathologies particulières et de douleurs parfois terribles, l’horizon peut apparaître sombre, incertain, sans issue. Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité. Au contraire, c’est au nom de cette dignité inaliénable de la personne humaine que la tentation de donner la mort sous couvert de fausse compassion doit être fermement rejetée. Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n’est pas nécessairement moral. (…) Chers frères et sœurs malades, je tiens à vous dire : vous n’êtes pas un poids, vous êtes le cœur battant de notre humanité et un trésor précieux pour l’Église."



Salutation aux malades et aux accompagnateurs, sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, Dimanche 27 septembre.

9 "En soignant les corps, vous pansez aussi les âmes"

"J’appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation : veiller sur la personne souffrante et non pas la supprimer. Oui chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie ! Personne n’a le droit, jamais, « sur la base d’algorithmes de laboratoire, de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée ! Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée !" (Discours aux membres de la Fondation Jérôme Lejeune, 22 juin 2026). (…) Je vous invite d’une part à développer sans relâche les structures de soins palliatifs et de recherche ; d’autre part à accompagner avec tendresse les malades, comme ici à Lourdes où médecins, infirmiers, brancardiers, aumôniers, équipes pastorales des malades, et tant d’autres encore exercent leur vocation au service de la dignité de la personne humaine, pour que le monde ait la vie. En soignant les corps, vous pansez aussi les âmes."



Salutation aux malades et aux accompagnateurs, Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, Dimanche 27 septembre.

10 "L’enseignement catholique ne peut renoncer à son projet éducatif"

"L’éducation est une mission particulièrement vaste qui touche à de multiples secteurs de la vie. Je voudrais simplement évoquer celui de l’enseignement catholique, dont le "caractère propre" se trouve ces temps-ci remis en question. Il est heureux que les établissements d’enseignement catholique soient largement ouverts à ceux qui ne partagent pas notre foi. Cet accueil généreux et respectueux de la liberté de conscience de chacun est prometteur d’une grande fécondité pour tous, pour la société et pour l’Église elle-même. Pour autant, l’enseignement catholique ne peut, en aucune manière, renoncer à son projet éducatif, un projet centré sur le Christ qui vise le développement intégral de la personne humaine dans toutes ses dimensions : spirituelle, culturelle, intellectuelle, morale et sociale. Personne ne doit donc s’étonner des occasions offertes au sein de tout établissement catholique de rencontrer Jésus-Christ et d’entendre sa Parole. Moins encore, aucun élève ne devrait se trouver marginalisé dans sa classe, simplement parce qu’il croit en Jésus."



Rencontre avec les évêques de la Conférence des évêques de France, sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, Dimanche 27 septembre.

11 "Il est urgent de former les esprits à ce qui est moralement bon"

Shutterstock

"Il m’est apparu indispensable d’aborder, dans ma première Lettre Encyclique, le thème de l’intelligence artificielle, afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion. Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du "paradis de machines" qui envahissent et conditionnent notre quotidien, il est urgent de former les esprits à un discernement éthique, capable de voir ce qui est moralement bon."



Rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique, Palais de l’Élysée (Paris), Vendredi 25 septembre.

12 "Le chrétien impliqué dans la vie publique n'est pas une menace"

"Le chrétien impliqué dans la vie publique, et agissant selon la lumière de sa conscience éclairée par la foi, ne peut être considéré comme un prosélyte ou une menace à l’unité de la patrie. En effet, "la véritable laïcité n’exclut pas la dimension religieuse, mais sait au contraire en tirer parti comme d’une ressource éducative" (Discours aux participants à la réunion nationale des enseignants de religion catholique, 25 avril 2026). (…) Une juste laïcité ne consiste donc pas à exclure la religion de l’espace public ou de l’éducation, mais à travailler pour que l’État et les institutions religieuses dialoguent ensemble et unissent leurs forces au service du bien commun, pour que le monde ait la vie."

Rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique, Palais de l’Élysée (Paris), Vendredi 25 septembre.

13 "L’unique voie de salut pour l’homme est l’amour"

"Vous qui êtes les enfants de cette terre déchirée dans le passé par des conflits fratricides, vous savez bien qu’il n’est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne. Il n’est pas vrai que celui qui ne cède pas est plus fort que celui qui cherche la réconciliation. Il n’est pas vrai que celui qui part en claquant la porte est plus fort que celui qui affronte l’effort de marcher ensemble. Metz et la Moselle témoignent au monde entier que la réconciliation n’est possible que lorsque l’on a le courage de briser la chaîne du ressentiment. Il faut de la force et beaucoup d’équilibre pour ne pas se laisser submerger par le mal, surtout lorsque les blessures subies sont profondes. Mais face à l’injustice, l’unique voie de salut pour l’homme est l’amour."



Homélie de la messe, Cathédrale Saint-Étienne (Metz), Lundi 28 septembre 2026.

14 "On ne peut pas parler de l’Europe sans évoquer le christianisme"

"On ne peut pas parler de l’Europe sans évoquer le christianisme. (…) Loin d’être un critère confessionnel exclusif, la référence à la dette de la culture européenne envers le christianisme permet de mieux comprendre combien l’ouverture au transcendant est toujours une dimension constitutive de la personne humaine et une source vivante de civilisation."



Rencontre "aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité", Centre des Congrès Robert Schuman de Metz, Lundi 28 septembre.

15 "Favoriser la paix est une œuvre active"