Une vingtaine d’écoliers de l’école Marcel Van, une école indépendante rattachée au diocèse de Metz et située à Argancy (57), a accueilli le pape Léon XIV dans le hall de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine ce 28 septembre au matin. "On a eu l'impression d'une rencontre intime avec le Saint-Père!", confie à Aleteia la directrice, Clarisse Tannhof.

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"C'était un moment absolument extraordinaire, on a oublié le protocole, les militaires, on a eu l'impression d'une rencontre intime avec le Saint-Père !", s'exclame Clarisse Tannhof, la directrice de l’école hors-contrat Marcel Van à Argancy, choisie pour accueillir le Pape à l'aéroport de Metz. "Le Pape a fait preuve d'une telle bonté en écoutant jusqu'au bout les enfants chanter ! En acceptant les cadeaux et les câlins des plus audacieux ! Il a pris le temps de serrer la main de TOUS les élèves, sans en oublier aucun ! C'est un merveilleux cadeau".

La directrice n’en espérait effectivement pas tant. Il y a quelques semaines, elle ne savait pas si ses élèves pourraient chanter le chant emblématique de leur école, ni si le Pape aurait le temps de les bénir. En réalité, Léon XIV est resté près de cinq minutes auprès des enfants, faisant montre d’une grande douceur et d’une grande proximité. Ces derniers ont entonné le chant "L’amour est mon bonheur", tiré du livre Van (Graines de Saints, Mame), dans le hall de l’aéroport. Ils lui ont offert divers cadeaux : dessins, livre et même une sucette. Dans un élan de tendresse, Léon XIV n'a pas hésité à ouvrir ses bras aux jeunes élèves. À la demande de la directrice, le Pape a ensuite béni les enfants qui se sont alors mis à genoux. "La bénédiction a été un moment suspendu", confie encore Clarisse Tannhof.

J’étais en contact avec les organisateurs de la venue du Pape, j’ai montré beaucoup d’enthousiasme et de motivation pour ce projet et nous avons été soutenus par l’évêque de Metz auprès de la Conférence des évêques de France.