Suivez en direct la dernière journée du voyage apostolique de Léon XIV en France, sa visite à Metz, ce 28 septembre 2026. Après son séjour à Lourdes, le pape Léon XIV a décollé à 7h52 de l’aéroport de Tarbes-Lourdes en direction de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine où il devrait arriver vers 9h20.
Léon XIV est escorté par des Rafale jusqu'à Metz
Deux avions Rafale de l’armée française accompagnent l’avion du pape lors de son vol vers Metz.
Metz en effervescence avant la venue de Léon XIV
À quelques heures de l’arrivée de Léon XIV, Metz retient son souffle. Près de quarante ans après la venue de Jean Paul II en 1988, la capitale mosellane s’apprête à vivre une journée historique. Dans les rues, l’effervescence est déjà palpable : journalistes venus du monde entier, forces de l’ordre, commerçants, familles et fidèles se préparent à accueillir le Pape, tandis que certains habitants ont même posé un jour de congé pour ne rien manquer de l’événement.
Quelque 40.000 personnes sont attendues ce lundi. Au programme : une rencontre interreligieuse, un discours très attendu sur les racines de l’Europe et la paix, un bain de foule dans les rues de Metz, puis la célébration de la messe dans la cathédrale. « C’est historique ! », s’enthousiasme Géraldine, une habitante. Le reportage de notre envoyée spéciale Anne -Sophie Retailleau.
Léon XIV a quitté Lourdes
Pour la dernière journée de son voyage apostolique en France, ce 28 septembre 2026, après son séjour à Lourdes, le pape Léon XIV a décollé à 7h52 de l’aéroport de Tarbes-Lourdes en direction de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine où il devrait arriver vers 9h20. Pour ce vol interne, il a embarqué à bord d’un Airbus A321 d’Air France, qui assurera également son vol de retour à Rome ce soir. L’avion est décoré avec les armes du pape américano-péruvien et a été renommé ‘Cité du Vatican’. La compagnie respecte la tradition qui veut que ce soit la compagnie nationale qui se charge de transporter le pape sur son territoire et pour le vol retour.
Emmanuel Macron assistera finalement à la messe à Metz
Un premier effet de la Léonmania qui s'est emparée de la France ces dernières heures ? Emmanuel Macron assistera finalement à la messe célébrée lundi par le pape Léon XIV à Metz et participera à la cérémonie de départ du souverain pontife de France. "Le président de la République participera à la cérémonie de départ du territoire français (congedo) de sa Sainteté le pape Léon XIV", a indiqué la présidence française. "Ce faisant, il a réorganisé son agenda pour assister également à la messe qui précède à la Cathédrale Saint Etienne de Metz", a-t-elle ajouté.
C’était le rendez-vous ultime du pape Léon XIV à Lourdes. Pour clore ses deux jours de pèlerinage dans la cité mariale, il a pris part à la traditionnelle procession aux flambeaux, marchant à pied derrière la statue de la Vierge Marie. Une manière symbolique de terminer son étape lourdaise comme il l’avait commencée : en pèlerin parmi les pèlerins. Ce lundi 29 septembre, c'est en ardent défenseur de la paix qu'il se rendra à Metz.