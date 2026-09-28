Qui veille sur Léon XIV dans sa papamobile ?

Dans sa papamobile à Lourdes dimanche 27 septembre, Léon XIV n’était pas seul. Aleteia a pu monter à bord du véhicule avant sa déambulation vers la prairie du sanctuaire et découvrir la discrète présence qui a accompagné le Pape dans ses déplacements.

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Lorsque Léon XIV se déplace à bord de sa papamobile, le Pape est entouré de toute une équipe chargée de sa sécurité. Toutefois, au-delà de cette protection bien visible, une autre présence, beaucoup plus discrète, se trouvait derrière son siège le 27 septembre à Lourdes : une image de la Vierge Marie.