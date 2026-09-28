Qui veille sur Léon XIV dans sa papamobile ?

Dans sa papamobile à Lourdes dimanche 27 septembre, Léon XIV n’était pas seul. Aleteia a pu monter à bord du véhicule avant sa déambulation vers la prairie du sanctuaire et découvrir la discrète présence qui a accompagné le Pape dans ses déplacements.
Lorsque Léon XIV se déplace à bord de sa papamobile, le Pape est entouré de toute une équipe chargée de sa sécurité. Toutefois, au-delà de cette protection bien visible, une autre présence, beaucoup plus discrète, se trouvait derrière son siège le 27 septembre à Lourdes : une image de la Vierge Marie.
Aleteia a pu monter à bord de la papamobile ce dimanche, avant la messe célébrée par le Pape à Lourdes, et découvrir cette image mariale installée dans l’habitacle. Un détail particulièrement symbolique dans la cité mariale, où Léon XIV s’est recueilli devant la grotte de Massabielle et a confié la France à la Vierge dans une prière.