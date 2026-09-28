Léon XIV, les gestes d’une rencontre avec les Français

Léon XIV est un pape au tempérament serein et à l’attitude pondérée. Mais tout au long de son voyage en France, les images ont montré qu’il était bien présent aux foules, très attentif aux rencontres, et souvent complice avec ses interlocuteurs.

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"Il y a beaucoup de scouts ici !". La sortie improvisée du Pape, qui fuse en français, déclenche les rires des 80.000 jeunes remplissant le stade de France. Léon XIV sourit, amusé. Juste avant, un jeune au micro a déclaré son appartenance au scoutisme, et le Pape a entendu qu’une bonne partie de l’amphithéâtre réagissait, fière d’adhérer à ce mouvement. En connivence, il leur lance cette allusion, redoublant le contentement de son public.

Des échanges qui ne s’arrêtent pas au protocole

Et ces interactions sont fréquentes. Si Léon XIV achoppe parfois sur quelques mots dans la lecture de ses discours en français – avant de se reprendre –, il se montre très à l’écoute des interventions prononcées devant lui, n’en perdant pas une miette. À l’université de La Catho samedi, on l’a vu ainsi rebondir spontanément après le témoignage d’un catéchumène, Jawad, qui avait confié au pape avoir choisi le nom "Josué" pour son futur baptême. Alors que Léon XIV lit son texte, il mentionne "Jawad", puis lève les yeux de sa feuille, croisant ceux du jeune homme, et lui lance en un clin d’œil affectueux : "Josué". Dans les rangs, l’évocation arrache un sourire aux universitaires.

Dans les foules aussi, les interactions sont nombreuses : le pontife américano-péruvien serre des mains, répond aux sollicitations, échange des plaisanteries, observe avec curiosité les cadeaux qu’on lui présente. Dans la cour de l’Institut universitaire parisien, sous les caméras, il aperçoit dans la main d’un étudiant une image du jeune saint italien Carlo Acutis, qu’il a canonisé il y a un an, et la désigne à un collaborateur, visiblement réjoui. D’autres fois, il lit avec intérêt la couverture d’un livre qu’on lui présente, ou scrute un tableau, ou se saisit d’un foulard qu’on lui tend.

Pape Léon XIV aux cotés des malades et des soignants, à Lourdes. ED JONES | AFP

On ne manque pas non plus d’images où le 267e pape a pris le temps de se pencher auprès de personnes en fauteuil roulant, tendant l’oreille, bénissant, en particulier auprès des malades à Lourdes. Pour les personnes victimes de violences sexuelles reçues par lui dimanche, l’effet est unanimement partagé : Léon XIV a su faire de leur rendez-vous une vraie rencontre personnelle, habitée d’une écoute profonde.

Des foules aux enfants, le pape se laisse surprendre

C’est aussi le long des kilomètres de routes parcourus que Léon XIV a montré son attention aux Français. Que ce soit dans sa voiture noire dont il n’hésite pas à abaisser la vitre pour répondre aux fidèles qui saluent son passage, ou bien dans sa papamobile, à bord de laquelle on ne compte plus les nourrissons qu’il a bénis.

Ce matin encore à Metz, le successeur de Pierre s’est prêté à une scène empreinte autant de confusion que de tendresse : à peine entrait-il dans le petit aéroport, que l’homme en blanc était l’objet d’effusions enfantines, des garçonnets se jetant dans ses bras. Le premier lui tend gauchement un magazine, couverture à l’envers, un autre lui offre une sucette, partagé entre timidité et fierté… dans le joyeux tumulte, le pape accueille, sourit, lit leur affiche "Bless us Holy Father" et leur demande s’ils parlent anglais, déclenchant les rires et la confusion des écoliers.