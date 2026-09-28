“Laissez passer le bébé !” : la bénédiction providentielle de Marguerite, 4 mois, par Léon XIV

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Habituellement, ce sont les gendarmes du Vatican à qui incombe la délicate de mission de saisir les bébés dans la foule au passage de la papamobile et de les présenter au Pape. Mais la tranquille sérénité qui a entouré les déplacements de Léon XIV en France a transformé les bénévoles en porteurs de bébés, notamment lors de son passage sur les Champs-Élysées. Et ils n’ont pas chômé tant il y avait d’enfants à bénir !

Constance et Lambert ont eu la joie de voir leur petite fille, Marguerite, âgée de 4 mois et demi et baptisée le 30 août dernier, être bénie par le pape Léon XIV. Un bébé "providentiel pour plusieurs raisons", précise Constance, né le 13 mai dernier, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, et qui compte donc Jacinthe dans ses prénoms. Ils étaient situés dans la zone B Sud avec leurs trois enfants, dont les deux plus grands, Hector et Adélaïde, ont 4 et 3 ans. "Nous n’avions pas du tout prévu qu’elle soit bénie, nous étions assez loin des barrières, tout s’est fait de manière inattendue mais cette bénédiction est une grande lumière pour nous", confie Constance.

Marguerite, 4 mois, a été bénie par le Pape le samedi 26 septembre sur les Champs-Élysées. Léontine Dufay

Alors que le Pape entame en papamobile la descente de la célèbre avenue, Marguerite dort encore paisiblement dans sa poussette. "Quand la foule s’est agitée autour de nous, j’ai hésité à la laisser dormir, mais j’ai été poussée par une motion intérieure qui me soufflait que si j’avais une infime chance de la faire bénir, il fallait tenter !", raconte Constance. La jeune femme réveille alors doucement sa fille, la prend dans les bras et tente de se frayer un chemin jusqu’aux barrières. "Marguerite a été comme passe-droit, j’ai atterri au milieu d’un groupe d’élèves de Saint-Jean-de-Passy, âgés d’une quinzaine d’années, et tous se sont poussés en criant "laissez passer le bébé", se souvient Constance, très reconnaissante vis-à-vis de cette jeunesse joyeuse et généreuse. "Je me suis complètement laissée porter par ce groupe qui a permis que Marguerite soit présentée au Pape."

Le Pape bénit Marguerite (avec son bonnet blanc) Léontine Dufay

"Un regard d’une bonté incroyable"

Arrivée près des barrières, Constance confie son enfant à une bénévole, elle-même grand-mère de 14 petits-enfants. Elle a tenu Marguerite à bout de bras et l’a présentée au Pape au moment de son passage. À cet instant, Constance a croisé le regard de Léon XIV et en a été profondément bouleversée. "Il a eu un regard d’une bonté incroyable, un regard de compassion, il a semblé désolé aussi de ne pas pouvoir s’arrêter, il a eu un regard très attendri sur notre fille. C’était aussi un regard simple, joyeux, lumineux, qui nous a beaucoup touchés."

Cette bénédiction du Pape est un signe d’encouragement pour nous qui construisons notre famille.

Pour Constance, cette bénédiction résonne comme un encouragement. "Cela m’encourage en tant que maman. D’abord, cette bénédiction nous est apparue comme une récompense pour tous les efforts que nous avions faits pour venir avec nos jeunes enfants, car l’attente a été un peu sport !", s’exclame-t-elle. "Mais cette bénédiction est aussi un signe d’encouragement pour nous qui construisons notre famille, elle nous dit que cela vaut la peine de se donner du mal, que ce soit pour la messe du dimanche ou cette messe Place de la Concorde, parce que dans ces moments-là, même si on a l’impression que cela ne sert à rien ou que les enfants ne retiendront rien, quelque chose de plus grand se joue, quelque chose dont nous ne sommes pas maîtres. Dieu nous attend de manière imprévue, et cette bénédiction, totalement inattendue, en est le signe", assure Constance. Un témoignage qui fait écho à l'attention marquée et remarquée que le Pape a eue pour les familles lors de son homélie : "Je pense à vous, chères familles, qui, malgré les multiples difficultés que vous affrontez au quotidien, persévérez courageusement dans votre mission".

Hector et Adélaïde, les deux aînés de Constance. Constance Grandazzi