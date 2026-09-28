“Il parle notre langue” : Léon XIV à la rencontre des Français

En quatre jours, Léon XIV a conquis les Français autant par ses paroles que par la manière de les leur adresser. Arrivé en France le 25 septembre après avoir travaillé son français, le Pape s’exprime désormais avec une aisance croissante, au plus près des fidèles qu’il rencontre. Une proximité renforcée par une écoute attentive, particulièrement saluée par ceux qui ont pu échanger avec lui à Lourdes.

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Quelques jours avant son voyage en France, les rumeurs le disaient, le Pape, qui travaille beaucoup, aurait révisé son français depuis cet été pour être fin prêt à son arrivée à Paris. "Il y a quinze jours, [Léon XIV] m’a dit : J’apprends le français", avait ainsi affirmé début septembre le cardinal Jean-Marc Aveline lors d'une conférence de presse sur le voyage du Pape en France. Et de fait, tout au long de son voyage en France, chaque discours, chaque homélie, chaque interaction s'est fait dans un français teinté d’un accent prononcé certes, mais de plus en plus clair et de plus en plus fluide les heures passant ! Et si à chaque fois le fond des discours est souligné pour sa justesse, le fait que ce soit en Français bouleverse également tous ceux qui l’écoutent.

"Quand il nous a dit merci, et que nous étions "les saints de France", j’étais à la fois scotchée et tellement heureuse de l’entendre nous parler si clairement en français", confie à Aleteia Charlotte, 21 ans. "C’est fou de se dire que cet homme est venu spécialement nous voir, qu’il nous comprend, qu’il nous écoute, qu’il parle notre langue, ça le rend encore plus proche de nous", ajoute la jeune étudiante. "Je suis heureuse d’avoir pu assister à la messe en famille avec mes enfants, et touchée qu'ils puissent comprendre et suivre la messe, tout en français", confie à son tour Lætitia, mère de trois jeunes enfants. "J’ai lu dans la presse qu’il avait travaillé son français avant de venir, et cela me touche beaucoup d'imaginer un pape étudier notre langue pour pouvoir parler avec nous."

Une extraordinaire écoute

"Au-delà du phrasé et de ses lectures qui s’améliorent de jour en jour je trouve, j’aime aussi le ton qu’il a employé à Lourdes, dans ses phrases pleines de sens où il affirmait clairement son refus de donner la mort. C’était puissant, fort, et il a su marquer, par ses intonations, sa ferme certitude pour encore mieux nous soutenir et nous mobiliser", partage Alexandre, père de famille, joint par téléphone. En plus de parler la langue de Molière, le Pape fait preuve d’un grand sens de l’écoute, qui a également touché les victimes qu’il a rencontrées à Lourdes en privé. Lors de la conférence de presse donnée juste après, celles-ci, très émues, ont particulièrement insisté sur “l’extraordinaire écoute” de Léon XIV.

Pape Léon XIV aux côtés des malades et des soignants, à Lourdes ED JONES | AFP