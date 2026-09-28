Des salons de l’Élysée à la foule de la Concorde, de la grotte de Massabielle aux rues de Metz, Léon XIV a rencontré dirigeants, jeunes, pèlerins et responsables religieux. Quatre jours d'un voyage apostolique rempli de ferveur et d'espérance, à revivre en images.

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De Paris à Lourdes, jusqu’à Metz, Léon XIV aura traversé la France pendant quatre jours, pour son premier voyage apostolique dans le pays. Un déplacement dense, marqué par les rencontres, les prières et les grands rassemblements, mais aussi par des messages adressés bien au-delà des seuls catholiques. Arrivé à Paris vendredi 25 septembre, le Pape a d’abord rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée avant de s’exprimer devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. À l’Unesco, puis à Notre-Dame de Paris, il a alterné discours sur les grands enjeux contemporains et temps de prière. La soirée s’est poursuivie au Stade de France, devant les jeunes réunis pour une veillée hors du commun.

Le lendemain, Léon XIV a poursuivi sa rencontre avec la société française à la Maison Bakhita, auprès de personnes migrantes, puis à l’Institut catholique auprès des catéchumènes et des néophytes. Point d’orgue de cette étape parisienne : la grande messe célébrée en plein air, place de la Concorde et sur les Champs-Élysées, qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de fidèles dans une ferveur et une joie profondes.

Lourdes en pèlerin, Metz en défenseur de la paix

Puis le Pape a pris la direction de Lourdes. Dans la cité mariale, le Pape a prié à la grotte de Massabielle, célébré la messe devant les pèlerins et participé à la procession aux flambeaux. Il y a également rencontré des victimes de violences sexuelles commises dans l’Église, dans un échange privé.