Pendant son défilé sur les Champs-Élysées, samedi 26 septembre, le Pape s’est arrêté pour bénir Marie-Garance, une petite fille lourdement handicapée. Comme un symbole, ce moment riche en émotions restera gravé à jamais comme l’image du voyage de Léon XIV en France, venu en disciple de Jésus-Christ, "pour que le monde ait la vie".

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

"Vous avez regardé les réseaux, beaucoup de personnes ont vu la Pieta !", s’exclame auprès d'Aleteia Clothilde Noël, la maman adoptive de Marie-Garance dont la photo a fait le tour de la France samedi 26 septembre lorsqu'elle a été bénie par le pape Léon XIV. Cette mère d’une famille de dix enfants porte bien son nom : les six premiers enfants de Nicolas et Clothilde sont nés de façon naturelle, c’est ensuite que la famille a décidé d’adopter quatre enfants porteurs de handicap.

Marie-Garance a été accueillie comme un cadeau du ciel. Un cadeau que cette photographie partage désormais avec le monde entier. Une ode à ces vies dont le voyage du Pape en France souligne combien elles méritent d’être vécues, jusqu’à leur fin naturelle, parce qu’elles sont la plus fidèle image du Christ immolé sur la croix, "pour que le monde ait la vie".

Pour moi, ça a été une élévation de mon enfant pour l’humanité. Pour tous ces enfants qu’on ne regarde plus, qui sont bloqués dans les hôpitaux, pour toutes ces mères qui sont abandonnées, qui vivent un enfer.

Clothilde Noël se refuse à trouver des explications rationnelles à cette adoption, et témoigne d’un "appel de la vie ", un mystère qu’elle ne souhaite pas "égratigner en lui cherchant des arguments raisonnés". Les parents de Marie-Garance étaient prêts à recevoir ce don : il y avait eu en effet une forte suspicion que leur premier enfant, avant sa naissance, serait porteur de trisomie. Bien qu’il soit né sans cette difficulté, ils s’étaient mis d’accord pour le recevoir tel qu’il était.

La bénédiction du Pape a été un grand encouragement pour leurs enfants naturels, qui ont su ouvrir leur cœur à ces enfants adoptifs : ils ont partagé leur chambre, leurs jouets, renoncé à partir en vacances. "Je suis heureuse qu’ils aient vécu cela, ils méritent ce cadeau ". "Pour moi, ça a été une élévation de mon enfant pour l’humanité. Pour tous ces enfants qu’on ne regarde plus, qui sont bloqués dans les hôpitaux, pour toutes ces mères qui sont abandonnées, qui vivent un enfer. C’est une symphonie, un miracle qui met en route les talents de chacun : certains se mettent à écrire, d’autres à chanter, à travers quelque chose qui les transcende."

Un moment d'abandon

Ce moment semblait destiné à Marie-Garance depuis toute éternité. "J’ai une pensée pour ses parents naturels. Ce sont eux qui lui ont donné la vie. S'ils n'avaient pas été là il y a onze ans, ce miracle n'aurait pas eu lieu. Je souhaite qu'ils reçoivent une consolation et une réparation intérieure. Moi j’ai le bon rôle, mais je ne suis qu’une passeuse", déclare modestement Mme Noël.