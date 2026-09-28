Les non-croyants bouleversés par la joie liée à la venue du Pape

Alors que le voyage du Pape a pris fin ce lundi 28 septembre, les images et les témoignages n'en finissent pas d'inonder les réseaux sociaux. Et c'est bien la joie qui prédomine, avec même des témoignages étonnants de personnalités athées ou d'une autre religion, qui se disent bouleversées par ces quatre jours qui auront marqué le pays tout entier.

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"Cette parenthèse papale enchantée… qui s’achève ! Quand est-ce qu’il revient le Pape ?" Dans son édito ce lundi matin 28 septembre dans l'émission Bonjour de TF1, la journaliste Isabelle Saporta posait cette question après un billet aigre-doux dans lequel elle appelle moins de querelles politiques et plus de joie papale dans les rues.

Et elle n’est pas la seule à le dire. Dès l’arrivée du Pape en France, ce vendredi 25 septembre, et la diffusion de ses premiers discours, l’ambiance est montée peu à peu parmi la foule postée le long des boulevards parisiens, mais aussi dans les médias et sur les réseaux sociaux, où des images belles et joyeuses ont commencé à occuper de plus en plus d’espace médiatique. La diffusion en direct sur plusieurs chaînes de télévision de la veillée des jeunes au Stade de France a dopé les audiences et commencé à vaincre les réticences des plus sceptiques ou des plus athées de nos compatriotes. Comme l’avoue par exemple avec sincérité l’ancienne journaliste sportive, Estelle Denis, aujourd’hui animatrice sur RMC, qui dit avoir été "gagnée par l’émotion en regardant la communion de tous ces jeunes au stade de France", plus fort que le premier match de Zizou ! "Ces images de liesse, cette foule immense et magnifique, et surtout ces sourires m’ont remuée. Je ne suis pas croyante mais je me suis fait happer par cette joie communicative et ça fait un bien fou."

"Partout des sourires, des larmes de joie"

La diffusion de la messe en direct ce samedi 26 septembre sur la place de la Concorde a fini par toucher largement. "Je ne suis pas chrétienne mais la ferveur dans les rues autour de la venue du Pape, la joie et la bonne humeur sur les visages me remplit de joie et pour mes amis chrétiens et pour notre pays”, résume ainsi Déborah Abisror-de Lieme, secrétaire générale du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale.

Et c’est définitivement la joie qui frappe tout le monde, et ce, quelle que soit sa religion. Comme le confie à son tour, l’animateur de l'émission "C à vous" sur France 5 Mohamed Bouhafsi. "Qu’on soit musulman, juif, athée ou agnostique, les images du Pape à Paris touchent quelque chose d’universel. Ces milliers de fidèles réunis dans un même élan, ces bébés bénis. Partout des sourires, des larmes de joie. Un moment de communion, d’amour qui restera dans l’histoire".

Tous les Français sont bel et bien touchés, comme en témoigne à son tour le juriste Amine Elbahi qui remercie même le Saint-Père. "Je ne suis pas chrétien, mais je pense que c’est en assumant pleinement son héritage culturel et chrétien que la France saura mieux penser son rapport à l’Islam. Merci au Saint-Père !" Cet internaute ajoute, "je suis de confession musulmane et sincèrement ça fait chaud au cœur de voir toute cette jeunesse chrétienne aussi heureuse de la venue du Pape". Ou encore Clément qui écrit, "Merci au pape !!! Je suis totalement athée mais pour autant voir cette foule avec des grands sourires, ça fait tellement plaisir !! C'est un bonheur pur de voir ça et pour la première fois de l'année, je suis fier de mon pays."

Les commentateurs politiques ne sont pas en reste. La journaliste Valérie Nataf aime les images d’unité autour de ce Pape. "La visite du Pape nous indique que nous ne sommes pas voués à la division", indique-t-elle avant d’ajouter ne pas être croyante, et pourtant ne retenir qu’un mot de cette venue : "la joie".