Une montée de Léon XIV… vers le Ciel ?

Une scène insolite a marqué le passage de Léon XIV à l’Accueil Notre-Dame de Lourdes ce dimanche 27 septembre : le Pape a emprunté un ascenseur entièrement transparent, sous les yeux amusés des pèlerins rassemblés en contrebas. Saluant de la main ceux qui l’attendaient, le souverain pontife a offert une séquence aussi spontanée qu’inattendue.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

C'est une vidéo qui devrait rester longtemps dans les annales de Lourdes. Elle montre le pape Léon XIV... prendre l'ascenseur. Jusqu'ici, rien de particulier, si ce n'est que cet ascenseur est entièrement transparent ! Un moment aussi drôle qu'insolite, les pèlerins restés en bas ne manquant pas de saluer le Pape de la main tandis que ce dernier leur rend la pareille.

Léon XIV était attendu ce dimanche 27 septembre à l’Accueil Notre-Dame, au sanctuaire de Lourdes, pour une rencontre avec les personnes malades et leurs accompagnateurs. Après un témoignage d'un médecin et d'une bénévole, Léon XIV s'est adressé aux personnes présentes dans un discours axé sur la fin de vie, alors que la France a légalisé dans le courant de l'été l'euthanasie et le suicide assisté. Le Pape a notamment déclaré qu'il est "impossible de considérer comme normal de donner la mort" ajoutant que "ce qui est légal n’est pas nécessairement moral". "Aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité", a-t-il lancé à des pèlerins malades et en situation de handicap, en assurant, sous des applaudissements nourris, que "c'est au nom de cette dignité inaliénable de la personne humaine que la tentation de donner la mort sous couvert de fausse compassion doit être fermement rejetée". Aux malades réunis à l’Accueil Notre-Dame, Léon XIV a insisté : "Vous n’êtes pas un poids mais un cœur battant de notre humanité."