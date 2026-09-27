“Une chance unique” : Eva, 13 ans, va chanter devant le Pape et les malades à Lourdes

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Elle n’est jamais venue à Lourdes et a découvert l’histoire de sainte Bernadette il y a peu. Et pourtant, du haut de ses 13 ans, Eva Molenmaker s’apprête à incarner la jeune bergère dans la comédie musicale Bernadette de Lourdes, succédant à Eyma Scharen, qui a porté le rôle depuis la création du spectacle. Une nouvelle aventure qui prend une dimension toute particulière puisque la jeune fille chantera ce week-end devant des dizaines de milliers de personnes, mais aussi le pape Léon XIV, ce 27 septembre.

Une rencontre presque providentielle

Alors que le spectacle devait faire son grand retour à Lourdes à partir d’avril 2027, jusqu’en octobre, la venue du pontife a joyeusement bouleversé le calendrier. Toute la troupe retrouve donc exceptionnellement, le temps d’un week-end, la ville où la comédie musicale a vu le jour. Avant même l’arrivée du Pape samedi, les artistes ont donné un récital au sanctuaire de Lourdes. Ce dimanche, ils participent à l’animation musicale avant la messe célébrée par Léon XIV sur la Prairie du sanctuaire, à 11 heures, devant quelque 150.000 personnes attendues. Mais Eva aura un privilège tout particulier : l’adolescente, originaire de Fuveau, près d’Aix-en-Provence, chantera également devant Léon XIV à 15h30, à l’Accueil Notre-Dame, lors de sa rencontre avec les hospitaliers et les personnes malades. "Je n’arrive toujours pas à croire ce que je m’apprête à vivre", confie la jeune fille à Aleteia. Il y a encore quelques mois, elle n'imaginait pas vivre une telle expérience, et encore moins devant le chef de l’Église catholique.

L’histoire commence pourtant de manière toute simple, un soir, à Aix-en-Provence. "Je me promenais en ville avec des amis lorsque j’ai entendu une voix de loin. C’était une jeune fille qui chantait Hallelujah de Leonard Cohen", se souvient Roberto Ciurleo. Le producteur, co-initiateur de Bernadette de Lourdes avec Éléonore de Galard, est immédiatement touché par la voix de l’adolescente. Il prend les coordonnées de ses parents. Quelque temps plus tard, lorsqu’un casting est lancé pour trouver la nouvelle interprète de Bernadette, il pense à Eva. Et quelques mois plus tard, la voilà propulsée au cœur de l’histoire de la jeune fille de Lourdes.

Pour ses parents, l’annonce est une belle surprise, mais aussi une immense fierté. "Elle chante depuis qu’elle est toute petite", raconte sa mère, Christelle, à Aleteia. Eva n’a pourtant pas suivi un cursus musical classique. "Elle a fait du piano et, très vite, ses professeurs ont remarqué quelque chose dans sa voix. Ils nous disaient qu’elle devait chanter", se souvient encore Christelle. La jeune fille commence alors les cours de chant à l’âge de 7 ans. Trois ans plus tard, une première expérience vient confirmer que cette passion peut la conduire loin : elle participe à un concert de l’Unicef à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, où elle chante notamment en duo avec Tina Arena. Quelques mois plus tard, elle participe à Prodiges Pop, sur France 2. Elle atteint la finale de la catégorie chant, accompagnée par un orchestre symphonique et des chœurs. Depuis, Eva continue de se former, entre chant, piano, théâtre et désormais comédie musicale. "Nous n’avons pas d’artiste dans la famille. Elle s’est construite toute seule", souligne sa mère, qui précise que pour sa fille, le chant semble être moins une activité qu’une seconde nature. "Quand elle ne chante pas à la maison, elle le fait dans la rue".

Toucher le cœur des pèlerins et du Pape

"Je voudrais être dans le cinéma ou dans le chant", explique Eva. La comédie musicale Bernadette de Lourdes pourrait bien être un joli point de rencontre entre ces deux mondes. Mais en attendant de monter sur scène, Eva s’imprègne de l’histoire de celle qu’elle s’apprête à interpréter. "Je suis très touchée de pouvoir jouer Bernadette. Elle avait presque le même âge que moi quand la Vierge lui est apparue à Lourdes", confie-t-elle, au pied de la grotte de Massabielle, qu’elle découvre avec émerveillement.

Aleteia