Marseille Metz Express : l’incroyable histoire de cette délégation interreligieuse

Juifs, musulmans et catholiques, ils partent à neuf de Marseille en minibus ce dimanche 27 septembre au soir pour arriver au petit matin à Metz et rencontrer le Pape Léon XIV. Une aventure interreligieuse aller et retour de plus de 1.500 kilomètres pleine de joie, de solidarité et de respect. En route pour le Marseille Metz express !

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Ils sont tous Marseillais, mais tous d’une religion différente. C’est d’ailleurs comme cela qu’ils ont été contactés au départ puisque chacun est engagé dans le dialogue interreligieux. Aurélie, Djamel, Evelyne-Esther, Florence, Francine, Jean-Pol, Joseph et Saïda sont juifs, catholiques, protestants ou musulmans et ils ont été invités par le cardinal Aveline à aller rencontrer le Pape à Metz dans le cadre d’une rencontre interreligieuse ce lundi 28 septembre pour représenter leur région.

Impossible n’est pas marseillais

Tout le monde avait donc décidé de se rendre à Metz en train ou en avion, et de se retrouver sur place pour mieux faire connaissance. Seulement voilà, ce samedi 26 et ce dimanche 27 sont aussi des jours de fête pour les communautés juives. Il s’agit en effet de l’entrée dans Souccot, la fête des cabanes, qui rappelle les 40 ans des Hébreux au désert. Durant ces grandes fêtes, les juifs respectent un ensemble de règles dont celle de ne pas s’éloigner de chez eux. Impossible pour eux de quitter Marseille avant le dimanche soir donc, mais impossible aussi de trouver un vol ou un train permettant d’être au rendez-vous à 10 heures ce lundi 28 septembre.

Mais impossible n’est pas marseillais ! Porté par l’envie commune de rencontrer le Pape, le petit groupe a eu une idée un peu folle : et si nous partions tous ensemble en minibus pour un Marseille-Metz express ? Ceux qui avaient déjà pris leurs billets les ont annulés, les autres se sont mis en tête de trouver un minibus, un conducteur, un budget, et voila le projet Marseille-Metz express était né, avec même une cagnotte en ligne pour aider aux frais engagés. “Tout s’est organisé de façon très rapide, avec beaucoup de doute au départ, quant à la faisabilité matérielle et beaucoup de dernière minute, mais finalement tout s’est aligné”, confie à Aleteia Florence, pleine d'énergie et de joie, devant ce projet bien représentatif d’un dialogue interreligieux réel.