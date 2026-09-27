Léon XIV défend le “caractère propre” de l’enseignement catholique en France

Devant les évêques de France réunis à Lourdes ce dimanche 27 septembre, Léon XIV a lancé un appel clair à défendre le caractère propre de l’enseignement catholique, qu’il juge aujourd’hui "remis en question".

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Le "caractère propre" des établissements de l’enseignement catholique en France "se trouve ces temps-ci remis en question" a pointé Léon XIV devant les évêques français réunis à Lourdes ce dimanche 27 septembre matin. Après avoir rappelé que "la parole de l’Église a toute sa place dans le débat public en France", soulignant même qu’elle possédait "par nature", une "autorité prophétique", le successeur de Pierre s’est réjouit que "les établissements d’enseignement catholique soient largement ouverts à ceux qui ne partagent pas notre foi".

"Pour autant", cette ouverture dans le respect absolu de "la liberté de conscience" ne doit pas conduire à diluer l’identité de l'enseignement catholique : "L’enseignement catholique ne peut, en aucune manière, renoncer à son projet éducatif" a insisté Léon XIV. Ce projet "centré sur le Christ qui vise le développement intégral de la personne humaine dans toutes ses dimensions" ne se limite pas à transmettre des connaissances ou des valeurs. Dès lors, souligne le Pape, il ne devrait pas être surprenant qu’une école catholique propose aux jeunes "la rencontre de Jésus" et leur permette d’entendre sa Parole.

Aucun élève ne devrait se trouver marginalisé dans sa classe, simplement parce qu’il croit en Jésus.