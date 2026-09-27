À Lourdes ce dimanche pour le troisième jour de sa visite apostolique en France, Léon XIV doit rencontrer les évêques de France avant de célébrer une messe sur la Prairie du sanctuaire. L'après-midi sera marquée par plusieurs rencontres. la journée doit s'achever par une procession aux flambeaux.
Léon XIV a quitté les évêques et commence un tour en papamobile
C'est un nouveau bain de foule pour Léon XIV qui sillonne à bord de la papamobile le sanctuaire dans une ambiance résolument joyeuse et bon enfant. Léon XIV, souriant, multiplie les bénédictions, mention particulière pour les bébés .
400.000 hosties fabriquées pour la venue du Pape
Trois religieuse du monastère de la Visitation ont fabriqué pas moins de 400.000 hosties en quelques semaines. Aleteia vous raconte/
La nouvelle Bernadette de la comédie musicale chantera devant le pape dans quelques minutes
À seulement 13 ans, Eva Molenmaker est la nouvelle Bernadette de la comédie musicale Bernadette de Lourdes. La jeune adolescente s'apprête à vivre une première pour le moins inoubliable : ce dimanche 27 septembre, elle chantera devant plus de 150.000 personnes, à Lourdes, et le Pape lui-même. "C’est une chance unique", confie-t-elle à Aleteia.
« Il va nous apporter joie et grâce ! »
Quitterie et Inès, 17 ans, de Toulouse de l’aumônerie MDJ mardi des jeunes (dominicains): « C’est dingue de vivre la venue du pape à Lourdes ! Il va nous apporter joie et grâce ! ». Retrouvez dans cet article tous les lumineux témoignages des pèlerins que nous avons rencontré à Lourdes.
Le Tournay-Pouyastruc est dans la prairie !
Une cinquantaine de personnes de la paroisse de Tournay-Pouyastruc, ville située à 30 min de Lourdes. « On est heureux d’accueillir le Pape chez nous! »
Elles sont arrivées plus tôt que prévue pour voir Léon XIV
Venues d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Delphine, Geneviève et Furaha confient : « On est venues faire la fête avec le Pape; On a l’habitude d’aller tous les ans à Lourdes pour l’ouverture du Rosaire. Et comme le Pape y vient deux semaines avant, on a décidé de venir l’attendre ici plutôt qu’à Paris. »
Des Madrilènes venus spécialement pour Léon
Elle a déjà eu l'occasion de le voir en juin en Espagne, mais elle revient aujourd'hui. « Nous faisons partie des Hospitaliers et il était tout à fait logique pour nous de nous rendre à Lourdes pour voir le pape. Nous voulons l’entendre, nous voulons le suivre », explique Béatrice. « Pour nous, Lourdes est une fenêtre vers le ciel. » Comme des milliers d'autres personnes, ils prennent place peu à peu dans la prairie pour la messe de 11h.
La journée de Léon XIV commence par une rencontre avec les évêques de France
Des milliers de fidèles affluent pour la messe
En arrivant hier, Léon XIV a effectué les trois gestes du pèlerin
Cela faisait dix-huit ans qu’un pape ne s’était pas rendu à Lourdes. Après deux journées chargées à Paris, Léon XIV a atterri samedi soir dans la cité mariale. À la Grotte de Massabielle, Léon XIV et juste après une déambulation en papamobile, Léon XIV a vécu un moment empreint de simplicité et de recueillement. Le geste du rocher, le geste de l’eau, le geste de la lumière… Trois gestes simples qui ont fait de lui, le temps d’une soirée, un pèlerin parmi les pèlerins de la cité mariale.
Lourdes en pleine effervescence avant l’arrivée du Pape
Hier, avant l'arrivée de Léon XIV, Lourdes retenait son souffle en attendant son arrivée. Autour de la Grotte de Massabielle comme dans les rues de la cité mariale, les derniers préparatifs s’accéléraient et les premiers pèlerins ne dissimulaient pas leur joie.
Bienvenue dans ce direct
À Lourdes ce dimanche pour le troisième jour de sa visite apostolique en France, Léon XIV doit rencontrer les évêques de France avant de célébrer une messe sur la Prairie du sanctuaire. L'après-midi sera marquée par plusieurs rencontres. la journée doit s'achever par une procession aux flambeaux.