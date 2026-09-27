La promesse de Jany, 82 ans, à Notre-Dame de Lourdes

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À 82 ans, Jany ne pouvait pas manquer la messe avec le Pape à Lourdes. Dans la prairie du sanctuaire, elle ne cache pas son émotion particulière. Cette Antillaise installée depuis cinq ans dans la cité mariale souffre de trois cancers et de la maladie de Parkinson. Il y a quinze jours encore, elle subissait une intervention chirurgicale à l’intestin. Mais rien de tout cela ne pouvait l’empêcher d’être présente à la messe avec le pape Léon XIV.

Une vie marquée par la maladie et les épreuves

Lourdes et Jany, c’est une histoire qui dure depuis 38 ans. Une fidélité née d’une nuit dramatique, en Guadeloupe, alors qu’elle avait une trentaine d’années et attendait son troisième enfant. "Ce soir-là, une amie battue par son mari avait besoin d’être conduite à l’hôpital. Avec mon mari, nous avons décidé immédiatement de lui venir en aide." Sur le chemin du retour, à la nuit tombée, leur véhicule a été violemment percuté par un conducteur alcoolisé lancé à vive allure. Le choc est terrible. Jany énumère encore aujourd’hui les blessures : les seins broyés, une fracture du sternum, un traumatisme aux cervicales, les ligaments des deux genoux distendus, une hémorragie… Son état est grave. Elle subit plusieurs opérations. Afin d’augmenter ses chances de survie, les médecins lui proposent de mettre fin à sa grossesse. Dans cette épreuve, Jany se tourne alors vers la Vierge Marie et fait une promesse : "Si je m’en sors, je viendrai tous les ans à Lourdes jusqu’à la fin de mes jours." Elle survivra. Son enfant aussi.

Celui qui veut me suivre, qu’il prenne sa croix." Donc, je porte la mienne.

Depuis, année après année, pendant près de quatre décennies, elle revient à Lourdes, longtemps accompagnée de sa famille. Mais à la mort de son mari, il y a cinq ans, elle a décidé de s’installer définitivement à Lourdes. "Je vais finir mes jours ici", confie-t-elle, ajoutant faire partie de la paroisse du Sacré-Cœur de Lourdes. Les années et la maladie n’ont pourtant pas épargné cette femme au caractère bien trempé. Après avoir déjà été opérée de trois cancers, elle explique vivre aujourd’hui avec de nouveaux problèmes de santé et la maladie de Parkinson. Il y a seulement quinze jours, elle était encore sur une table d’opération pour une intervention à l’intestin. Mais ce dimanche 27 septembre, dans la prairie du sanctuaire, Jany voulait être parmi les fidèles. La venue de Léon XIV comptait trop à ses yeux. "J’aime particulièrement ses prises de parole en faveur de la vie humaine, et surtout son message d’unité. Il nous unit. On a besoin les uns des autres !"