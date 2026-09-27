Jeunes, malades, pèlerins… les joyeux visages de la messe du Pape à Lourdes

Quelque 150.000 fidèles se sont réunis pour assister à la messe du pape Léon XIV à Lourdes. Au cœur du sanctuaire marial, la fragilité est à la première place. Images.
Des sourires, des chants et beaucoup d’émotion. Ce dimanche matin, quelque 150.000 fidèles ont convergé vers le sanctuaire de Lourdes pour participer à la messe célébrée par le pape Léon XIV. Jeunes, familles, pèlerins et personnes malades ou handicapées se sont retrouvés au pied des Pyrénées pour ce temps fort du voyage pontifical, dans une atmosphère à la fois recueillie et joyeuse.