Francesco a offert un “caffè” bien particulier à Léon XIV

L’image est touchante, tout comme le geste. À l’occasion de la venue du pape Léon XIV à Lourdes les 26 et 27 septembre, une scène aussi simple que sympathique s’est déroulée lors du passage de la papamobile dans les rues de la cité mariale. Un pèlerin napolitain avait tenu à offrir un café au Saint-Père.

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Parmi les nombreux pèlerins venus saluer le pape Léon XIV, le 26 septembre, Francesco, 50 ans, avait imaginé une petite attention bien particulière. Inspiré par un pizzaiolo napolitain qui avait offert au Pape une pizza à son effigie en mai dernier, il a voulu, à son tour, lui faire découvrir une spécialité de sa ville : un véritable café napolitain.

Avec la complicité des serveurs de l’hôtel où il séjournait, situé sur le parcours de la papamobile, Francesco a préparé avec soin sa petite surprise. La tasse de café a été déposée sur un petit plateau, avec, pour l’occasion, une tasse rouge, clin d’œil à la couleur traditionnellement associée aux papes.