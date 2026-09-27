À Paris puis à Lourdes, les 26 et 27 septembre 2026, le pape Léon XIV a multiplié les gestes de tendresse envers les plus petits. Des bébés portés jusqu’à lui, quelques secondes de rencontre, une main posée sur un front, un signe de croix : des gestes de tendresse qui ont ponctué le voyage de Léon XIV en France.
Sur les Champs-Élysées comme au sanctuaire de Lourdes, au milieu de foules considérables venues le rencontrer, ces instants ont créé une proximité singulière. Parents, bénévoles et membres de la sécurité de Léon XIV ont présenté des bébés er jeunes enfants au Pape afin qu'il puisse les bénir. Revivez en images quelques-uns de ces moments de tendresse :