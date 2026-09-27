À Paris puis à Lourdes, les 26 et 27 septembre 2026, le pape Léon XIV a multiplié les gestes de tendresse envers les plus petits. Des bébés portés jusqu’à lui, quelques secondes de rencontre, une main posée sur un front, un signe de croix : des gestes de tendresse qui ont ponctué le voyage de Léon XIV en France.

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