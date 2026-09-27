Après la messe au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes de 27 septembre, Léon XIV a rencontré soignants et résidents malades de la structure d'accueil. Un moment de tendresse à découvrir en images.

Ce dimanche 27 septembre, à Lourdes, le pape Léon XIV a placé les personnes malades et handicapées au cœur de sa visite. Après avoir célébré une grande messe devant près de 150.000 fidèles, il s’est rendu à l’Accueil Notre-Dame pour rencontrer directement des malades, des personnes en situation de handicap, des accompagnateurs et des hospitaliers bénévoles. Un moment particulièrement fort, au cours duquel le Pape a rappelé que les personnes souffrantes ne sont pas un poids, mais qu’elles ont une place essentielle dans l’Église et dans la société. Il a également insisté sur la nécessité de prendre soin des plus fragiles et de défendre leur dignité, notamment face aux débats actuels sur la fin de vie.