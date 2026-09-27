Edgard Rimaycuna et José Castañeda, les deux hommes qui ne lâchent pas Léon XIV d’une semelle

Dans l’ombre du pape Léon XIV, ils sont ses plus proches collaborateurs et veillent sur chacun de ses déplacements. À l’occasion de son voyage apostolique en France, deux figures de sa garde rapprochée sont particulièrement visibles : Mgr Edgard Rimaycuna, son jeune secrétaire particulier, et Mgr José Nahúm Salas Castañeda, en charge de la logistique des déplacements de Léon XIV à l'étranger.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Ils sont la garde rapprochée d'une des personnalités les plus importantes du monde et du pasteur de l'Eglise catholique. Et bien évidemment, ils accompagnent le Pape lors de son voyage apostolique en France, qui a débuté ce 25 septembre et qui doit s'achever lundi 27 à Metz. Ne le quittant pas d'une semelle, on peut notamment les apercevoir à ses côtés dans la papamobile, lors des offices ou des échanges de discours.

Il y a tout d'abord, Mgr Edgard Rimaycuna. Âgé de 37 ans, il assume l'importante charge de secrétaire particulier du Pape. C'est lui qu'on voit en soutane à ses côtés la plupart du temps, lui passant ici un discours lui remettant là son étole. Il assiste donc Léon XIV au quotidien, à Rome comme pour ses déplacements à l'étranger, notamment dans l’organisation de ses rendez-vous. Le Pape a construit une relation de confiance avec ce Péruvien qu'il connait depuis plus de 15 ans, alors qu'Edgar Rimaycuna rejoignait le séminaire. Ordonné en 2013, le jeune prêtre trouve en Robert Prevost un mentor. En 2023, les deux hommes se retrouvent dans la Ville éternelle quand Mgr Prevost est nommé préfet du dicastère pour les Évêques. Le père Edgard devient son secrétaire… mais aussi son partenaire de tennis occasionnel ! Au soir de son élection sur le trône de Pierre, le pape Léon XIV se tourne naturellement vers lui pour en faire son premier collaborateur. De façon prémonitoire, à la veille du conclave, le dernier post Facebook de ce jeune prêtre à la trajectoire exceptionnelle évoquait la "chambre des larmes", ce lieu où le Pape élu revêt ses nouveaux habits avant de se présenter à la foule.

Le pape Léon XIV avec Mgr Edgard Rimaycuna, à sa gauche, le 27 septembre 2026, à Lourdes.