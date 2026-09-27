La séance de ‘coaching’ de Léon XIV aux évêques français

C’est un appel vigoureux qu’a lancé le pape Léon XIV aux évêques français réunis à huis clos à Lourdes ce 27 septembre matin. Pendant une heure, le Pape les a littéralement "coachés" avec force et douceur, les exhortant à prendre la parole "avec détermination et courage".

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C’est ce qu’on appelle un coaching papal ! Le pape Léon XIV avait rendez-vous ce 27 septembre au matin à Lourdes avec l’ensemble des évêques de France. Une rencontre à huis clos dans le même hémicycle qui sert pour les assemblées plénières de l’épiscopat français. Une heure d’échange, de rencontre, au cours de laquelle le Pape s’est livré à une sorte de séance de coaching à la fois vigoureuse et aimante. "Je connais votre détermination et votre courage – vous l’avez bien montré lors des récents débats sur la fin de vie –, et je vous invite à la persévérance, avec toutes les personnes de bonne volonté qui défendent les mêmes valeurs", leur a-t-il lancé.

Rappelant que "l’histoire de l’Église en France est riche, immensément riche", qu’elle est "belle et féconde", le Pape a appelé les évêques à "s’y référer pour construire l’avenir de vos communautés, comme celui de votre pays." "L’Église a assisté, contribué même, à la lente édification de votre Nation, elle fait largement partie aujourd’hui encore de sa culture, de son identité et de sa vocation pour le monde" poursuit-il avant de lancer : "C’est pourquoi la parole de l’Église a toute sa place dans le débat public en France ; elle possède, par nature, une autorité prophétique. Même si elle n’est pas toujours entendue, elle y est attendue. Même si elle n’est pas suivie, en particulier sur des questions essentielles qui touchent aux fondements de la civilisation, elle est nécessaire ; n’en doutez pas !"

Je vous invite à faire preuve de vigilance pour défendre la liberté et les droits de l’Église à évangéliser, à éduquer à la vraie liberté et à pratiquer publiquement le culte