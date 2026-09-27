“C’est historique !” : Metz en effervescence avant la venue de Léon XIV 

À la veille de la venue de Léon XIV à Metz, lundi 28 septembre, l’impatience et l’excitation ont progressivement envahi les rues. Commerçants, touristes, habitants et journalistes y attendent le Pape de pied ferme. Reportage.

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Quelques minutes après les douze coups de midi, dimanche 26 septembre, un train en provenance de Paris s’arrête en gare de Metz. En quelques instants, le pittoresque bâtiment ferroviaire, connu pour être l’un des plus beaux de France, s’emplit d’une foule tranquille. On pourrait croire à des vacanciers ou des touristes de passage dans la capitale mosellane, mais un détail ne trompe pas : certains voyageurs transportent à la main de grosses caméras noires, attirail emblématique des journalistes de télévision. Les reporters sont déjà là, et pour cause : le lendemain, le monde entier aura les yeux rivés sur cette petite ville de l’Est, qui s’apprête à accueillir Léon XIV pour son quatrième et dernier jour en France. Près de quarante ans après Jean Paul II, qui était venu en 1988, le Pape est attendu le matin pour une rencontre interreligieuse et un discours sur les racines de l’Europe. Il célèbrera la messe dans la cathédrale l’après-midi, après un bain de foule dans les rues de la ville, qui attend quelque 40.000 personnes.

"C’est historique !",lance joyeusement Géraldine. Messine croisée dans une rue non loin de la gare "On a posé des congés, c’est une grande fête qui s’annonce pour l’Église, je le ressens dans mes tripes !" Avec ses amis et sa famille, cette maman de 46 ans compte bien apercevoir Léon XIV lors de sa déambulation. Juste à côté, Monique, 70 ans, s’approche, la croix bien visible sur la poitrine et le sourire aux lèvres. "C’est incroyable cette ambiance, je suis de l’Est et je ne me reconnais même pas, à venir parler aux gens comme ça dans la rue !" "Recommançante" depuis deux ans, la septuagénaire ne cache pas sa joie d’être catholique et d’accueillir le Pape. "J’ai vécu dans un monde qui se dit postchrétien, mais regardez, la France est chrétienne ! Tant que l’on croit au message de Jésus-Christ, il y a toujours la possibilité de renaître."

Géraldine (au centre) avec amis et famille ASR I Aleteia

"L’ambiance est vraiment différente"

Un peu plus loin, les portes de l’église Saint-Martin sont encore ouvertes. La messe est finie depuis une demi-heure, mais il reste du monde. "Pape Léon, pape Léon, pape Léoooon", chantonne doucement une petite fille. Luce est là avec ses parents, sa sœur et son grand-frère. La famille s’affaire à préparer une veillée d’adoration, qui doit se tenir dans l’église le soir-même. "L’ambiance est vraiment différente, il y a beaucoup moins de voitures, on sent que quelque chose va arriver", note Clovis, 19 ans. "C’est le calme avant la tempête, il y a de l’effervescence et de l’impatience", relève quant à elle Florie, la maman. "On est heureux de participer et de s’investir". La famille assistera à la messe le lendemain, à la cathédrale. Elle suit depuis deux jours le voyage du Pape en France par la télévision, l’attente grandissante. "On voit qu’il rassemble les croyants mais aussi les non-croyants, c’est très touchant", ajoute Florie.

Une affiche pour préparer la venue de Léon XIV à Metz le 27 septembre 2026. ASR I Aleteia

Dans le quartier de la cathédrale et les rues de la vieille ville, les policiers patrouillent en nombre, répondant aux questions des badauds et des habitants, soucieux de pouvoir se repérer le lendemain. "C’est le sujet de discussion du moment !" confirme Anthony, restaurateur. "C’est génial pour la ville de Metz et sa renommée. Mais moi je ne verrai pas le Pape, on ouvrira vers 6 h ou 7 h, et on ne sait pas à quelle heure on terminera !", ajoute-t-il dans un rire.

Devant la cathédrale, dont l’accès est gardé par des policiers, des passants discutent. "Un Pape qui vient à Metz, presque quarante ans après le dernier, c’est un événement !" lance Natacha, 50 ans. "On voit la ville qui se transforme pour accueillir le Pape, ça suscite de la curiosité." "C’est beaucoup d’émotion et de responsabilité, car ça n’arrive pas tous les jours", relève Paola, adjointe au maire chargée des sports. "Le choix de Metz n’est pas anodin." Dans cette ville, annexée plusieurs fois et qui "vit l’Europe au quotidien", la quinquagénaire attend le discours du Pape sur la paix, "qu’on soit catholique ou pas".

Anthony. ASR I Aleteia

C’est aussi le cas de Marie-José et Éric, venus des Vosges spécialement pour l’événement. "Ce message de paix, on l’attend", appuie ce couple de catholiques pratiquants. "C’est beaucoup d’émotions, déjà devant les images à la télé, on retient ses larmes."

L’après-midi avance, et la transformation de la ville se poursuit. Le bruit permanent des hélicoptères et des drones a succédé au silence. Désormais, plus aucun doute. Metz est prête et attend d’accueillir à son tour la ferveur d’un peuple pour Léon XIV.