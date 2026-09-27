Léon XIV, pape des audiences !

Les chiffres Médiamétrie sont tombés. Si la veillée des jeunes au Stade de France a réalisé une très bonne audience face au match de l'Équipe de France vendredi 25 septembre, la messe de samedi à la Concorde a fait carton plein sur toutes les chaînes de télévision.

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Alors que le Pape poursuit son voyage en France, les médias n’en finissent pas de commenter ces journées riches et pleines de sens qui bouleversent des millions de Français, bien au-delà de la communauté catholique. Les reportages et émissions spéciales s'enchaînent et le public est au rendez-vous comme le prouvent les chiffres de Médiamétrie publiés ce dimanche 27 septembre.

Ce vendredi 25 septembre au soir, sur France 2, Laurent Delahousse a présenté le journal de 20h en direct du stade de France, suivi de la retransmission en direct de la veillée spectaculaire où 80.000 jeunes ont accueilli le Pape. Présentée par Léa Salamé et ses invités dont Stéphane Bern, cette retransmission a attiré près de 2,4 millions de téléspectateurs, soit 13,6% des parts de marché, “un très bon score” selon la présentatrice. Moins bien que le match de foot de l’équipe de France avec ses 6,8 millions de téléspectateurs certes, mais tout de même de quoi réjouir les équipes de France télévisions.

Jusqu’à 11 millions de téléspectateurs

Toutes ces chaînes étaient également mobilisées pour la messe de ce samedi 26 septembre sur la place de la Concorde avec une retransmission en direct. Et toutes ont réalisé de très bons scores, voire

des cartons d'audience ! Près d’1,74 million de téléspectateurs (20,4% de part de marché) sur France 2, 1,26 million de téléspectateurs (14,8%) sur TF1, à partir de 15 heures, auxquels on peut ajouter les 3,6 millions de téléspectateurs au total sur les deux grandes chaînes, pour les émissions qui ont précédé la messe dès 13 heures. France Télévisions indique également que sur l'ensemble de la journée, les éditions spéciales ont rassemblé jusqu’à 11 millions de personnes.