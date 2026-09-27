À l’issue de la messe célébrée à Lourdes devant 150.000 fidèles, le pape Léon XIV a lancé un vibrant appel à la prière pour la paix. Juste avant de réciter l’Angélus avec les pèlerins, il a invité tous les fidèles et les communautés chrétiennes à prier le Rosaire au cours du mois d’octobre, afin que "cessent les guerres" et que la paix s’instaure entre les peuples en conflit.
À l’issue de la messe sur la prairie du sanctuaire de Lourdes ce 27 septembre, le Pape Léon XIV a lancé un appel à la paix devant les 150.000 fidèles venus prier avec lui. Avant d’entamer la prière de l’Angélus, le Pape a adressé un dernier salut à la foule, avec une attention particulière pour les malades. "Nous allons maintenant prier ensemble l’Angélus", a-t-il annoncé, évoquant une prière "simple et merveilleuse", qui aide à vivre chaque jour dans l’adhésion à la volonté de Dieu, à l’exemple de la Vierge Marie.
Mais avant de commencer, le Pape a tenu à confier aux pèlerins une intention qui lui tient "particulièrement à cœur" et qu’il souhaitait faire résonner particulièrement à Lourdes car c’est ici que la Vierge Marie est apparue à sainte Bernadette, avec le chapelet qui a, "pour ainsi dire, guidé sa prière". Comme s’il recevait de Marie elle-même cette invitation, Léon XIV a appelé tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le saint Rosaire au cours du mois d’octobre. Une prière portée par une intention particulière : "Que cessent les guerres et que la paix s’instaure entre les peuples en conflit". À ces mots, une longue ovation s’est élevée de la prairie. Et au Pape d’ajouter : "Que notre Très Sainte-Mère intercède pour nous."