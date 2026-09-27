À l’issue de la messe célébrée à Lourdes devant 150.000 fidèles, le pape Léon XIV a lancé un vibrant appel à la prière pour la paix. Juste avant de réciter l’Angélus avec les pèlerins, il a invité tous les fidèles et les communautés chrétiennes à prier le Rosaire au cours du mois d’octobre, afin que "cessent les guerres" et que la paix s’instaure entre les peuples en conflit.

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À l’issue de la messe sur la prairie du sanctuaire de Lourdes ce 27 septembre, le Pape Léon XIV a lancé un appel à la paix devant les 150.000 fidèles venus prier avec lui. Avant d’entamer la prière de l’Angélus, le Pape a adressé un dernier salut à la foule, avec une attention particulière pour les malades. "Nous allons maintenant prier ensemble l’Angélus", a-t-il annoncé, évoquant une prière "simple et merveilleuse", qui aide à vivre chaque jour dans l’adhésion à la volonté de Dieu, à l’exemple de la Vierge Marie.