À Lourdes, la papamobile rapproche Léon XIV des pèlerins

Pendant deux jours à Lourdes, Léon XIV a parcouru le sanctuaire en papamobile au milieu des pèlerins. De son arrivée samedi soir aux heures précédant la messe dimanche matin, ces déplacements ont permis à des dizaines de milliers de fidèles de voir le pape de très près.

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Le pape Léon XIV a arpenté le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à bord d'une papamobile bien différente de celle qui l'avait promenée dans les rues de Paris. Ici, place à un pick-up Isuzu D-Max tout-terrain, plus discret que la Mercedes Classe G électrique parisienne, mais aménagé avec soin : un siège pivotant rembourré de cuir crème permet au Pape de se tourner vers la foule, et une petite icône à l’arrière de son dossier veille sur le véhicule. Un choix de sobriété relative — loin du luxe technologique du modèle allemand — qui dit beaucoup de l'esprit de cette étape : à Lourdes, le pape a avant tout voulu venir comme pèlerin, plus que comme chef d’État.

Samedi soir, c’est sur ce véhicule qu’il a fait son entrée dans la cité mariale. Quelques heures plus tôt, il avait descendu les Champs-Élysées dans la liesse populaire. Cette fois-ci, il ne s’agissait plus de la "plus belle avenue du monde", mais de la grande allée menant à la basilique Notre-Dame-du-Rosaire. Dans la pénombre naissante, roulant au pas, le Pape est entré, debout et sourire aux lèvres, dans le célèbre sanctuaire marial.

Une image marquante du voyage

Des drapeaux français, du Pays basque, d’Espagne et, bien évidemment, du Vatican étaient agités sur son chemin. Léon XIV, loin d’être lassé par l’exercice, a béni de nombreux enfants que lui présentaient ses fidèles gardes suisses, qui entouraient le véhicule blanc. Une image restera : celle du chef de l’Église catholique bénissant une jeune fille qui lui est tendue à bout de bras. Elle a la tête renversée, la bouche ouverte et les mains tordues. Cette petite brune aux cheveux bouclés se nomme Marie-Garance, adoptée à 14 mois malgré son lourd handicap mental. En s’arrêtant et en regardant droit dans les yeux la jeune fille, Léon XIV a résumé en une image un enseignement qu’il avait encore rappelé deux jours plus tôt à l’Unesco : "Notre dignité n’est pas détruite par la maladie ou la souffrance, elle est intacte à tous les stades."

"On accompagnait un groupe de malades en fauteuil quand la papamobile s'est arrêtée près de nous", témoigne Antoine, jeune retraité, volontaire à l’accueil Notre-Dame. "Voir la joie dans les yeux de ces personnes venues ici chercher la consolation, c’était fabuleux", raconte-t-il, encore ému par le moment vécu.

« C’était providentiel »

Au total, pas moins de 30.000 personnes ont pu apercevoir le pontife américano-péruvien au cours de cette première déambulation lourdaise. Mais le plus saisissant a été le contraste entre l’ambiance festive de ce moment et le silence qui gagnait instantanément la foule à l’arrivée du Pape à la grotte, le laissant faire les mêmes gestes que tous les pèlerins en paix.

Ce dimanche matin, les 150.000 fidèles venus assister à la messe sur la prairie ont eux aussi eu droit à cette proximité. Il a effectué plusieurs tours de papamobile quelques dizaines de minutes avant la messe, bénissant à tour de bras enfants et pèlerins.

LIONEL BONAVENTURE | AFP

"On l’a vu à moins de trois mètres, tu te rends compte", souligne Olivier à son jeune garçon Louis. Coincés dans les interminables files qui mènent à la prairie, ils s’étaient pourtant résignés à ne voir le Pape que sur les grands écrans. "À la faveur d’un mouvement de foule, on a pu s’approcher près des barrières, c’était providentiel",, se réjouit le père, qui a déjà fait suivre à de nombreux contacts les photos et vidéos prises.