Parmi les 150.000 fidèles réunis à Lourdes pour assister à la messe, les 2.000 personnes malades occupent une place particulière. À seulement 50 mètres du podium, Éloïse, 20 ans, atteinte d’un cancer incurable, vit cet instant entourée de son père Christophe et de sa sœur Éléonore. Pour la jeune Bordelaise, qui avait frôlé la mort à Lourdes un an plus tôt, voir le pape Léon XIV est un moment qu’elle n’aurait jamais imaginé vivre.

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Sur la prairie de Lourdes, à une cinquantaine de mètres du podium où est célébrée la messe, Éloïse savoure chaque instant de ce dimanche 27 septembre. La jeune femme de 20 ans, venue de Bordeaux, est accompagnée de son père Christophe et de sa sœur Éléonore. Autour d’eux, 150.000 fidèles assistent à la célébration, dont 2.000 malades.

Pour Éloïse, cette journée revêt une dimension toute particulière. Il y a deux ans, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer incurable. Face à la maladie et à l’incertitude, la jeune femme mesure pleinement la chance d’être présente à Lourdes et de voir le pape Léon XIV. "Je suis très heures de vivre cette messe ici à Lourdes. Je me dis que si je meurs, je serai morte en ayant vu le Pape. Et pour moi, je trouve ça incroyable."

"Je lui dois la vie"

Lourdes occupe déjà une place singulière dans son histoire. Un an plus tôt, alors qu’elle se trouvait dans le sanctuaire, Éloïse a été victime d’une hémorragie cérébrale. "L’année dernière, j’ai fait une hémorragie cérébrale à Lourdes, devant la basilique, avec deux jours de coma qui ont suivi. Mon dernier souvenir c’est quand ma sœur m’y a emmenée à la chapelle lire l’Évangile."

Anna Ashkova / Aleteia

Un épisode qui a renforcé encore davantage sa foi. Aujourd’hui, Éloïse voit dans sa survie une grâce et puise dans sa croyance la force nécessaire pour poursuivre son combat contre la maladie. "Je suis persuadée que si je suis encore là aujourd’hui, c’est grâce au Seigneur. Je lui dois la vie, encore une fois. Et ma foi m’aide dans mon combat contre mon cancer." Dans cette épreuve, la jeune femme peut également compter sur son entourage et sur toute une communauté mobilisée à ses côtés. "Je suis aussi soutenue par mes amies et ma paroisse. Tout le monde me soutient."

Si je meurs, je serai morte en ayant vu le Pape.