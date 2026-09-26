Veillée au stade de France : unanimité même chez les sceptiques

C’est assurément une image qui restera dans les souvenirs des Français. Le stade de France plein ce 25 septembre au soir d’une jeunesse souriante, joyeuse et dynamique, venue accueillir le Pape, lui-même étonné de tant de vitalité. Et le spectacle sur les saints de France avec la déambulation d’une cinquantaine de reliques n’en finira pas de porter des fruits.

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Un stade immense et rempli à craquer, des éclairages somptueux, écrans géants, lumières, une immense croix dans le parterre et des jeux scéniques particulièrement réussis, assurément la veillée de prière au Stade de France avec le pape Léon XIV restera dans toutes les mémoires, au-delà des 80.000 jeunes présents sur place. Nombreuses sont en effet les chaînes de télévision a avoir retransmis en direct cette veillée, pour permettre à un public plus large de vivre également cette soirée d'exception. En effet, devant la ferveur de l’accueil, dès l’après-midi même dans les rues de Paris où plus de 300.000 personnes se sont rassemblées le long du passage de la Papamobile, les différentes chaînes de télévisions n’en finissent plus de lancer des directs et des plateaux dédiés à cette visite exceptionnelle.

Les racines chrétiennes de la France

“Le pape enflamme le stade de france”, “Telle une rock star” , “ambiance survoltée”, les titres de la presse ce samedi 26 septembre sont unanimes. La visite de Léon XIV en France va marquer durablement les esprits. Sur les plateaux ou dans les reportages dédiés, experts et anonymes témoignent de leur étonnement de (re)découvrir ce peuple de France, souriant, dynamique et plein d’espérance qui accueille le Pape dans un état d’esprit joyeux et pacifique.

Certains observateurs n'hésitent même plus à le dire à haute voix “ je ne suis pas catholique et ne me sens pas concernée, mais je suis néanmoins touchée de voir toute cette foule et ce bel accueil. après tout c'est vrai, la France a des racines chrétiennes et c’est normal de le voir aujourd’hui”, confie ainsi une chroniqueuse sur RMC. Ce papa sur Facebook qui confie encore vouloir faire sa traditionnelle soirée télé avec ses filles, pensant d’un œil moqueur zapper sur la veillée des jeunes, et qui reste tout le long, “émerveillé par cette jeunesse, cet enthousiasme et cette espérance”, qu’il aimerait bien transmettre à ses filles.