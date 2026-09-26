La belle prière pour la France du Pape devant la grotte de Lourdes

Quelques heures à peine après son arrivée à Lourdes, le pape Léon XIV s'est rendu humblement devant la grotte des apparitions afin de confier la France au Seigneur. Voici le texte de la prière qu'il a récité.

Le pape Léon XIV a récité ce 26 septembre au soir une longue prière pour la France et les familles chrétiennes devant la grotte des apparitions de Lourdes. Après une prière silencieuse devant la statue de la Vierge Marie, Léon XIV sa pris un verre d'eau, a touché le rocher et a déposé un cierge réalisant ainsi les trois gestes du pèlerin . Il a ensuite récité une longue prière pour la France , ses dirigeants et les familles chrétiennes. Voici le texte de la prière :

PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Ô Notre-Dame de Lourdes, l’Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse, à sainte Bernadette, humble fille du peuple de France pour délivrer au monde un lumineux message de prière, de conversion et d’espérance, nous accourons vers toi avec confiance. Puisque tu es la Mère que Jésus nous a donnée, et que tu es attentive à tous nos besoins.

Nous te prions, Notre-Dame, pour la France dont tu es la Patronne et que tu as durant tant de siècles entourée de ta protection. Obtiens pour son peuple le don de la concorde fraternelle. Qu’il construise une société harmonieuse, bannissant toute violence et toute haine, permettant à chacun de travailler, de fonder sa famille et d’accomplir sa vie jusqu’au bout dans la tranquillité et la sérénité. Que les plus malheureux et les plus pauvres soient toujours soutenus. Obtiens pour la France des dirigeants sages et généreux, prêts au sacrifice d’eux-mêmes, capables d’affronter les défis et voulant servir le bien commun. Qu’ils la gardent en paix dans le concert des nations. Qu’ils fassent entendre sa voix pour promouvoir la défense des droits humains fondamentaux, ainsi que la paix dans le monde, rejetant à jamais les logiques de guerre.

Sainte Vierge Marie, nous te présentons le Peuple de Dieu qui chemine en ce pays que tu as tant marqué de ta proximité. Renouvelle la foi et la ferveur des familles chrétiennes, si chères à ton cœur, pour qu’elles vivent au quotidien de la présence de Jésus, de sa grâce et de son soutien dans les difficultés qu’elles traversent. Qu’elles soient généreusement ouvertes à la vie, et que Dieu suscite en elles des vocations, notamment sacerdotales et religieuses. Donne à ton Église en France, d’indiquer, notamment aux plus jeunes, la voie lumineuse de l’Évangile pour édifier une société juste et fraternelle à laquelle ils aspirent.