“Si Léon XIV peut semer le désir de servir…” : l’espérance des prêtres réunis à Paris pour la messe

À quelques heures de la messe célébrée par Léon XIV à la Concorde ce 26 septembre après-midi, près de 3.000 prêtres et diacres se retrouvent à Paris dans une atmosphère fraternelle et festive. Venus de toute la France et d’ailleurs, ils espèrent puiser dans cette rencontre avec le Pape un nouvel élan pour leur mission et les vocations sacerdotales.

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Il est 9h30 du matin. Sur les marches de la Madeleine, alors que la place de la Concorde est déjà noire de monde, se déroule un joyeux ballet de soutanes et de cols romains. 3.000 prêtres et diacres assisteront à la messe présidée par le pape Léon XIV ce samedi 26 septembre. Tous sont venus chercher, dès 8H30 du matin pour certains, les étoles qui leur ont été confectionnées pour l’occasion, réalisées par des ateliers du Roannais.

Frère Honorat. Cécile Séveirac / ALETEIA

Dans un joyeux brouhaha, les prêtres se serrent la main autour d’un café, s’échangent les dernières nouvelles, évoquent la veillée où le Pape a touché plus que jamais les cœurs de la jeunesse de France. Derrière le stand où les bénévoles s’activent pour distribuer les étoles, on aperçoit des silhouettes courbées sur les bancs, face à l’autel. "On nous a laissé tout un espace pour nous recueillir autant qu’on le souhaitait", explique à Aleteia frère Honorat, de la communauté de Saint-Jean. "C’est un moment très convivial et fraternel, qui permet de croiser à nouveau un certain nombre de prêtres que l’on connaît", souligne-t-il.

Pour l’abbé Antoine, prêtre oratorien, cette messe s’annonce avant tout comme une nouvelle expérience "de la beauté et du dynamisme de l’Église en France". "C’est très réconfortant", confie-t-il, tout comme le père Antoine, prêtre venu du diocèse d’Arras, qui apprécie particulièrement le caractère "festif" de ce grand événement spirituel. "C’est un peu comme une grande famille qui se rassemble".

En dehors du sacrifice de la messe, les prêtres espèrent tous trouver dans l’homélie du Pape des paroles de soutien, aussi bien pour tous les catholiques que pour les vocations sacerdotales et diaconales. "On sent qu’il y a un bel élan spirituel en France, et cette venue du Saint-Père ne peut que conforter cet élan", espère l’abbé Antoine.

Abbé François et diacre Guillaume. Cécile Séveirac / ALETEIA

Ordonné en 2023, l’abbé François, du diocèse d’Amiens, fait partie des très jeunes prêtres que l’on peut apercevoir sur les marches de l’église. À ses côtés, le diacre Guillaume, qui sera ordonné prêtre en juin prochain, est venu de Rome, où il étudie au séminaire français. "Tout le monde nous a dit que l’on avait pas besoin de venir en France, car le Pape, nous le voyons tout le temps ! Mais on a quand même cet effort de venir à plusieurs, car le Pape vient nous parler à nous, Français", confie le jeune diacre. Tous deux accompagnent des groupes de jeunes et ont été très sensibles aux paroles du Pape lors de la veillée au Stade de France. Ils ont désormais hâte d’entendre ce que le Pape pourrait dire aux jeunes qui se posent la question de la vocation sacerdotale. “Si Léon XIV peut semer le désir de servir le Seigneur de cette façon, nous en rendrons grâce!”

Père Crispal. Cécile Séveirac / ALETEIA