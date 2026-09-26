Revivez en images la messe célébrée par Léon XIV place de la Concorde

Près de 700.000 personnes se sont rassemblées place de la Concorde ce 26 septembre pour participer à la première messe en plein célébrée par le pape Léon XIV en France. Entre ferveur, recueillement et joie, revivez en images les temps forts de cette célébration exceptionnelle au cœur de Paris.

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