Plus de 600.000 fidèles ont assisté samedi 26 septembre à la grande messe célébrée par Léon XIV, place de la Concorde. De son homélie, beaucoup retiennent la métaphore de "l’eau vive", l’appel à se détourner des "idoles" du quotidien ou encore l’importance de l’Esprit saint. Mais au-delà des mots, c’est aussi la proximité et le français du Pape qui ont marqué ceux venus l’écouter.

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Ce que le Pape a dit pendant l’homélie ? "Aïe", grimace une jeune femme avant d’éclater de rire et d’avouer, penaude : "Je me suis endormie". Ce samedi 26 septembre, le pape Léon XIV réunissait plus de 600.000 personnes, amassées sur les Champs Elysées et la place de la Concorde pour y suivre la grande messe qu’il présidait.

Ghislain est venu en famille à la messe de Léon XIV. Cécile Séveirac / Aleteia

Dans son homélie, Léon XIV a parlé de cette soif qui ne nous quitte jamais : celle de chercher le bonheur dans les plaisirs, les biens matériels, les satisfactions immédiates, avant de découvrir qu’ils ne suffisent pas. Derrière cette course, a-t-il raconté, il y a une autre faim, plus silencieuse : celle de Dieu, de vérité, de paix et de sens. Devant cette foule immense, le Pape a invité les catholiques à retourner à cette "source" et à devenir, à leur tour, des porteurs d’espérance pour ceux qui connaissent le découragement et la "sécheresse spirituelle". Une fois de plus, le Pape s’est appuyé sur la véritable épopée chrétienne de la France, citant les saints qui ont façonné son histoire et son identité. Mais les fidèles présents ont-ils retenu tout cela ?

"C’était une très belle homélie, très courte et percutante", relève Ghislain, 40 ans, venu en famille, qui retient surtout la métaphore de "l’eau vive" pour évoquer le Christ, source d’amour véritable et inépuisable auquel tout être tend. "Cela répond bien à un besoin de conversion de tous les chrétiens. Chacun doit se recentrer pour vivre dans le Christ, cette eau qui nous purifie, qui nous guérit", relève le père de famille.

Claire a été sensible au message du Pape sur l'Esprit saint. Cécile Séveirac / Aleteia

Cette soif de Dieu doit détourner l’homme du matérialisme pour l’inciter à regarder vers les biens du Ciel, a notamment expliqué Léon XIV. C’est cette partie de l’homélie qui a interpellé Martine, 57 ans, venue depuis Alfortville. "Le Pape nous a invités à regarder en notre for intérieur et à nous questionner sur toutes ces petites "idoles" qui nous ferment le coeur", relate-t-elle. Une référence pour elle, "à tout ce qui nous empêche, dans notre société de consommation, de regarder vers l’essentiel". Et pour retrouver cette source, Léon XIV a ensuite placé l’Esprit saint au cœur de son propos. C’est lui, a expliqué le Pape, qui vient "étancher la soif" de l’homme et renouveler les cœurs, en permettant à chacun de se tourner vers Dieu et de se laisser transformer par son amour. Un rappel qui a profondément touché Claire, 57 ans, très sensible à ce message sur l’Esprit saint. "Le Pape nous a invités à redécouvrir l’Esprit saint. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, et je trouve que parfois nous oublions ce don."

Virginie, 52 ans, se dit davantage marquée par l’attitude de Léon XIV. "Je n’ai pas forcément retenu de parole exacte, mais j’aime beaucoup cette proximité qu’il a eue avec nous", remarque-t-elle. "Il dégage une véritable tendresse et une sérénité très profonde, qui font que l’on se sent proches de lui."

Un français impeccable

Pour Valérie, 55 ans et maman de cinq enfants, c’est l’attention portée aux familles qui a été source d’émotion. "La famille est malmenée aujourd’hui en France. Les mots encourageants de Léon XIV m’ont beaucoup touchée", confie-t-elle, rappelant que "le Christ a toujours accueilli les enfants à bras ouverts".

Valérie Cécile Séveirac / Aleteia