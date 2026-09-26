Prêts pour la messe ? Les catholiques ont rendez-vous à La Concorde

De la Maison Bakhita à l’Institut catholique de Paris, avant la très attendue grande messe place de la Concorde, Léon XIV vivra une deuxième journée en France placée sous le signe de la rencontre et de la célébration, avant de rejoindre Lourdes, deuxième étape de son voyage apostolique.

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Après une première journée animée, joyeuse et survoltée à Paris, la journée de samedi 26 septembre s’annonce tout aussi dense pour Léon XIV... et les fidèles français. Du matin jusqu’au soir, le Pape enchaînera les rencontres et vivra une messe à la Concorde avec 600.000 fidèles, avant de quitter la capitale pour rejoindre Lourdes, où il donnera à son voyage en France une dimension mariale.

Dès 9h du matin, Léon XIV se rendra à la Maison Bakhita, un centre d’accompagnement et d’intégration sociale géré par le diocèse de Paris et placé sous le patronage de sainte Joséphine Bakhita, ancienne esclave soudanaise devenue religieuse et figure du pardon. Une étape qui s’inscrit dans la continuité de la dynamique des "périphéries" chère au pape François, et de la tradition qui consiste à inscrire la rencontre avec les plus fragiles au cœur des voyages apostoliques. Le Pape se rendra ensuite à l’Institut catholique de Paris, où vécut son maître spirituel, Laurent de la Résurrection. À son arrivée, à 10h15, il se recueillera dans le jardin, au pied de l’escalier des bienheureux martyrs de 1792, avant de rencontrer les membres de l’Assemblée synodale provinciale, ainsi que des catéchumènes et des néophytes, devant lesquels il prononcera un discours consacré à la transformation intérieure et à l’accueil de la foi. En choisissant l’ICP pour rencontrer les représentants de l’Assemblée synodale provinciale, Léon XIV entend ainsi saluer le dynamisme de la foi contemporaine, tout en s’interrogeant sur cette soif spirituelle qui renaît au cœur d’une société sécularisée. Mais le temps fort de l’après-midi sera sans conteste la messe célébrée place de la Concorde à 15 heures où il est attendu par 600.000 fidèles.

Léon XIV y prononcera son homélie, avant de prendre l’avion à 17h45 à l’aéroport de Paris-Orly en direction de Lourdes en fin d’après-midi. La nouvelle étape de la visite apostolique commencera alors, à près de 800 kilomètres de la capitale.

Lourdes, pèlerin parmis les pèlerins

Grotte de Massabielle, Notre-Dame de Lourdes. Sebastien Desarmaux / Godong

Le pape est attendu à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 19 h 05. Quelques minutes plus tard, vers 19h40, il gagnera le sanctuaire de Lourdes en papamobile, après avoir parcouru les rues de la ville depuis l’avenue Peyramale jusqu’à la porte Saint-Joseph du sanctuaire, où il saluera les pèlerins venus à sa rencontre. Léon XIV rejoindra ensuite la grotte de Massabielle, première étape de sa visite dans la cité mariale. Après une journée parisienne largement consacrée aux rencontres et à la célébration eucharistique, le pape pourra ainsi se recueillir devant le lieu des apparitions de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous, en 1858. Il pourra ainsi accomplir les trois gestes du pèlerin (le geste du rocher, le geste de l’eau et le geste de la lumière) et réciter une prière pour la France et les familles françaises, avant d’offrir une rose d’or à Notre-Dame de Lourdes.