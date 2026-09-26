Samedi 26 septembre, le pape Léon XIV a célébré une messe à Paris à l’occasion de son voyage en France. Plus de 800.000 personnes étaient rassemblées dans une grande ferveur sur la Place de la Concorde et les Champs-Elysées.

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Une messe qui restera gravée dans les mémoires. Et un souvenir qui demeurera attaché à la rare vision des Champs-Élysées entièrement recouverts de fidèles catholiques venus des quatre coins de la France pour accueillir et se nourrir des paroles de Léon XIV, à l’occasion du cinquième voyage apostolique de son pontificat.

Sous un ciel gris qui s’est découvert - belle symbolique - au début de la messe, des centaines de milliers de personnes ont convergé dès 9 h vers la place de la Concorde, les Champs Elysées et l’avenue de la Grande Armée. Les rues de Paris ont vu défiler des milliers de fidèles, ici entonnant un chant, là portant une bannière représentant une paroisse ou un groupe scout. Toutes les générations étaient représentées, des familles avec de jeunes enfants, des jeunes, des personnes âgées… Tous ont marché quelques kilomètres afin de rejoindre la zone attitrée à chacun, guidés par de nombreux bénévoles en t-shirts jaunes.

Alexandre, Suzanne, Paul et Anatole se sont tatoués en l’honneur du Pape. Mathilde de Robien / Aleteia

Alexandre, Suzanne, Paul et Anatole, 18 ans tous les quatre, tatoués en l’honneur du Pape, sont venus de Lille. "C’est une opportunité unique d’avoir le Pape en France, c’est impressionnant de voir autant de chrétiens rassemblés, c’est beau à voir et cela fait chaud au cœur", confient-ils presque en cœur.

Les yeux rivés sur les écrans géants

Le chant d’entrée, "Aujourd’hui est jour de fête !", résumait parfaitement l’ambiance. Les fidèles étaient nombreux, le Pape était là pour eux. Plus ou moins proches de l'Église, tous se sont rassemblés pour écouter le chef de l’Eglise catholique et communier dans un grand élan partagé. L’Évangile a évoqué cette soif qui habite le cœur de chacun de se laisser abreuver par l’amour du Christ. Un thème qu’a développé le Pape durant son homélie. L’attention des fidèles était complète. Malgré la foule, le soleil qui commençait à taper et la promiscuité, les yeux étaient rivés vers les écrans géants et nul ne voulait en perdre une miette. "Je remercie Dieu de la grâce qui m’est offerte de me trouver ici, sur cette place de la Concorde, pour célébrer l’Eucharistie. Oui, comme il est bon et doux pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble afin de magnifier la grandeur de Dieu", a commencé chaleureusement le Saint-Père. "Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi, et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l’amour de Notre Seigneur bien aimé Jésus-Christ". Et d’interroger, un peu plus tard : "Baptisés, nous avons reçu l’eau vive dont parle l’Évangile, mais avons-nous vraiment rencontré le Christ personnellement ?" Car "seul Dieu peut combler, par son amour, le vide intérieur (...). Pour Lui, aucun de nous n’est un numéro sur une carte d’identité."

Léon XIV a également eu des paroles fortes pour les catéchumènes et les néophytes, dont il avait rencontré une petite délégation le matin même, à l’Institut Catholique de Paris : "Je pense également à vous, chers catéchumènes et néophytes qui entreprenez le chemin de la foi, de la conversion et de l’initiation chrétienne. Puissiez-vous témoigner à d’autres autour de vous du cheminement que vous vivez et les motiver à s’interroger à son tour." Comme la veille lors des vêpres à Notre-Dame et dans les pas de son prédécesseur François, Léon XIV a exhorté à évangéliser largement autour de soi. "Ne gardez pas cette foi en Jésus-Christ pour vous-même, mais laissez-la déborder pour abreuver et combler les personnes que vous rencontrez". Autre clin d’œil à l’un de ses prédécesseurs, le pape saint Paul VI, Léon XIV a conclu en exhortant à répandre autour de soi "la civilisation de l’amour".

Natalia et sept de ses onze enfants sont venus depuis le Val-d'Oise pour assister à la messe du Pape. Mathilde de Robien / Aleteia