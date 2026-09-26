Où voir passer le Pape en papamobile à Lourdes ?

Au cours de sa visite apostolique à Lourdes les 26 et 27 septembre, Léon XIV prendra place plusieurs fois dans sa papamobile pour aller à la rencontre des fidèles. Voici les principaux lieux où il sera possible de l’apercevoir.

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À Lourdes, les pèlerins auront plusieurs occasions d’apercevoir le pape Léon XIV au plus près. Entre son arrivée samedi 26 septembre au soir et la messe dominicale sur la Prairie le lendemain, le Pape saluera à plusieurs reprises les fidèles depuis sa papamobile.

25 septembre Un premier passage dans les rues de Lourdes

Après Paris, le pape Léon XIV a mis le cap sur Lourdes, où il va être accueilli, samedi 26 septembre au soir. Dès son arrivée, il se rendra à la Grotte de Massabielle pour accomplir les gestes du pèlerin. Mais, avant de se recueillir devant la Vierge, le Pape prendra le temps de saluer les Lourdais et les pèlerins venus à sa rencontre.

Son cortège arrivera depuis l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées vers 19h30 et s’arrêtera à Lourdes sur l’avenue Paradis devant le pont Peyramale, qui sera officiellement rebaptisé pont Léon XIV à l’occasion de cette visite apostolique. Le Pape devrait le traverser à pied pour rejoindre sa papamobile et poursuivre son chemin par l’avenue Peyramale, puis l’avenue Bernadette-Soubirous. Il entrera ensuite dans le sanctuaire par la porte Saint-Joseph, avant de rejoindre la porte Saint-Michel et de faire ainsi une boucle, tout en saluant les fidèles. Il gagnera ensuite l’Esplanade avant de se rendre à la Grotte de Massabielle pour un temps de prière prévu à 19 h 40.

Pour espérer l’apercevoir, mieux vaudra toutefois prendre place tôt sur son parcours. Dès 17 h, les pèlerins sont invités à se positionner aux différents points de passage, aussi bien dans les rues de Lourdes qu’au sein du sanctuaire.

26 septembre Le pape au milieu des pèlerins sur la Prairie