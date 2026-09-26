8.000 collégiens et lycéens venus de toute l’Île-de-France se sont retrouvés samedi 26 septembre Porte Maillot, à Paris. Réunis par le FRAT avant de rejoindre la messe célébrée par le pape Léon XIV sur les Champs-Élysées, les adolescents ont vécu un temps fort de prière et de préparation à la rencontre avec le Pape.

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Après la veillée de prière proposée aux jeunes de 18 à 35 ans vendredi 25 septembre, les adolescents ont eux aussi eu leur moment. Samedi 26 septembre, le FRAT a rassemblé les 13-17 ans d’Île-de-France pour un temps fort exceptionnel, avant la messe solennelle célébrée par le pape Léon XIV sur les Champs-Élysées.

Initialement prévu sur l’esplanade de La Défense, l’événement a finalement été déplacé Porte Maillot afin de pouvoir accueillir les milliers de collégiens et lycéens attendus. Ils étaient près de 8.000 à se retrouver pour prier, chanter et préparer leur cœur à la rencontre avec le pape. À l’issue du rassemblement, les jeunes rejoindront ensemble la messe, dans un emplacement qui leur est dédié.

Un temps pour les collégiens et lycéens

Drapeaux, chants et sourires : dès leur arrivée, les jeunes sont plongés dans une ambiance de fête. Sur scène, les chants alternent avec les temps de prière, dans un langage adapté aux adolescents. "Et mon cœur chantera l’Éternel, laissons éclater la joie !" entonnent-ils ensemble. Pour Antoine, bénévole, reconnaissable à son chapeau et à son gilet orange, cette journée a justement été pensée pour eux : "On a adapté un temps liturgique pour les jeunes." Un choix qui répond à une attente particulière, selon Stella, membre de l’équipe diocésaine du FRAT. "C’est incroyable parce qu’on fait tous corps. On a trop hâte d’aller voir le Pape", confie-t-elle. Pour elle, l’enjeu dépasse le simple rassemblement : "C’est important de faire un événement pour les adolescents car eux aussi ont leur place dans la chrétienté."

Pour Cédric Aumonier, président du FRAT, cette journée permet aux jeunes de vivre pleinement ce temps de préparation : "Je rends grâce devant tous ces jeunes qui sont là pour préparer leur cœur avant d’aller à la messe du Pape." Après la veillée de prière organisée vendredi soir au Stade de France pour les 18-35 ans, le rassemblement des adolescents vient ainsi compléter ce week-end consacré à la jeunesse. "C’était merveilleux d’avoir une veillée de prière hier au Stade de France, mais organiser cet événement aujourd’hui permet à des jeunes qui n’ont pas l’occasion de venir en famille d’aller à la messe du Pape", souligne-t-il.

Préparer son cœur avant la messe du Pape

À quelques heures de la messe, l’émotion est palpable. Pour certains adolescents, cette rencontre avec le Pape constitue un moment particulièrement marquant dans leur vie de foi. Rodolphe, 19 ans, est animateur et accompagnera les jeunes du FRAT jusqu’à la messe. Il voit dans cette rencontre une occasion de fortifier leur foi : "Voir que le Pape vient pour nous aide à se sentir moins seul et à raffermir sa foi."

Du côté des accompagnateurs aussi, l’impatience se fait sentir. Sœur Agathe, du diocèse de Pontoise, résume l’enthousiasme qui traverse le rassemblement : "Tout le monde veut voir le Pape, mais je suis sûre que le Pape veut lui aussi voir les jeunes car c’est l’avenir de l’Église."